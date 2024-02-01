Опубликовано 01 февраля 2024, 04:00
1 мин.
Россиянам напомнили, когда банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги
Власти постоянно совершенствуют законодательство, чтобы мошенникам было сложнее обманывать доверчивых россиян. По новым правилам финансовые организации обязаны будут возмещать деньги, украденные аферистами, если их антифрод-системы не сработали как надо. Зампред Банка России Герман Зубарев напомнил, когда механизм начнёт действовать.
Новые правила вступят в силу с 25 июля. С этого времени банки будут финансово отвечать за качество работы своей антифрод-системы, сказал Зубарев.
Также появится период охлаждения, во время которого банк приостановит операцию по переводу денег, если сочтёт операцию подозрительной. Он составит 2 дня, чтобы человек в случае чего мог одуматься и отказаться от перевода, написали «Известия.
Ранее сообщалось, при каких условиях банк должен будет вернуть деньги, украденные мошенниками. Их всего три.