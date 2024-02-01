Россиянам напомнили, когда банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги

Новые правила вступят в силу с 25 июля. С этого времени банки будут финансово отвечать за качество работы своей антифрод-системы, сказал Зубарев.

Также появится период охлаждения, во время которого банк приостановит операцию по переводу денег, если сочтёт операцию подозрительной. Он составит 2 дня, чтобы человек в случае чего мог одуматься и отказаться от перевода, написали «Известия.

Ранее сообщалось, при каких условиях банк должен будет вернуть деньги, украденные мошенниками. Их всего три.