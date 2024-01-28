Россиянам напомнили, когда можно пересекать двойную сплошную

Итак, в правилах дорожного движения указаны ситуации, в которых можно и нужно пересекать двойную сплошную. Три из них перечислил журнал «За рулём».

На дороге есть знак 4.2.2 «Объезд препятствия», предписывающий совершить такой манёвр.

Нанесена временная разметка, которая отменяет действие стандартной.

Пересечь двойную сплошную требует регулировщик — его указания имеют приоритет над разметкой, знаками и сигналами светофора.

Кроме того, пересечь двойную сплошную можно для того, чтобы избежать ДТП или столкновения с препятствием, добавили в Роскачестве. Но после этого придётся доказать инспектору, что это было необходимо.

«Хотя формально это всё равно нарушение, ситуацию можно считать экстренной, и инспектор ГИБДД, скорее всего, не будет выписывать штраф», — рассказали там.

Если инспектора не было на месте, то штраф может прийти автоматически — картинку передаст дорожная камера. В этом случае его можно оспорить. Не получится — дальше только в суд, доказывать свою невиновность.

В Роскачестве напомнили, что пересечение двойной сплошной — одно из самых серьёзных нарушений с суровым наказанием, и порекомендовали без острейшей необходимости не выезжать на встречку там, где это запрещено.

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