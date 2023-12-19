Россиянам напомнили, кто может уйти на пенсию раньше. Мамочки, это для вас

Также в 50 лет могут выйти на пенсию и те мамы, кто родил и воспитал двоих и более детей и отработал не менее 20 лет. Правда, как минимум 12 лет из этих 20 должны приходиться на труд в районах Крайнего Севера, либо как минимум 17 лет в приравненных к ним местностях.

В стаж включается и время ухода за детьми до момента, когда им исполнится полтора года. При формировании пенсии можно учесть четыре таких периода, то есть шесть лет. Правда, пенсионные коэффициенты будут разниться. За полный календарный год ухода за первым ребёнком он составит 1,8, за вторым — 3,6, третьим или четвёртым ребенком — 5,4.

Ранее учёные выяснили, сколько детей нужно родить, чтобы жить дольше.