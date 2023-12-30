Россиянам напомнили о штрафах за запуск салюта
При желании устроить фейерверк важно учитывать существующие запреты. Они могут быть полными или частичными. Также важно найти подходящую площадку — например, запрещено запускать салюты и петарды в жилой зоне и в лесах. Расстояние от места запуска должно быть минимум 150 метров, а в этом случае соблюсти его невозможно, объяснил «Прайму» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.
При полном запрете на запуск салютов и фейерверков, устраивать их нельзя никому. Если требования не столь жёсткие, важно правильно выбрать время и место для запуска.
К примеру, из-за закона «О тишине», который запрещает шум и в новогоднюю ночь.
Оштрафовать могут и из-за неправильной площадки для запуска. Перечень ограничений есть в постановлении правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Но обычно накануне Нового года администрации регионов публикуют список мест, где разрешён самостоятельный запуск фейерверков. Например, для Москвы и Подмосковья эта информация есть на портале столичного правительства и на официальном сайте правительства Московской области.
Без ограничений можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ.
Городского салюта в Москве в этом году не будет, заявили ранее в мэрии. В целом от проведения праздничных фейерверков отказались более чем в 20 российских регионах.