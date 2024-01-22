Россиянам раскрыли 2 способа быстро встать на учёт в центр занятости

На учёт по безработице может встать любой человек, который попал под сокращение, уволился по своему желанию или ищет работу впервые.

При этом получить статус безработного не получится у студентов-очников и тех, кто младше 16 лет, а ещё у пенсионеров, ИП и самозанятых и тех, кто работает по договору ГПХ. Плюс те, кто не зарегистрировался центре занятости и отказался от двух вакансий в первые 10 дней.

На учёт можно становиться сколько угодно раз. Но перед повторной постановкой должно пройти время. Оно будет зависеть от причин, по которым вас сняли с учёта в предыдущий раз. Например, если вас уволили с работы, которую нашёл для вас центр, то на учёт вас поставят через один день. А если вы не приняли два предложения о трудоустройстве, которые получили через центр, то встать на учёт получится только через 30 дней.

Срок выплаты пособия будет зависеть от вашего возраста, стажа и времени после увольнения. Предпенсионерам его платят один-два года. Тем, кто проработал больше 26 недель в течение года до постановки на учёт, пособие платят до полугода, а всем остальным — до трёх месяцев. Чтобы получить выплаты нужно отмечаться в центре дважды в месяц.

Раньше стало известно, что россиянам захотели давать компенсацию при увольнении.