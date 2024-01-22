Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 02:00
1 мин.

Россиянам раскрыли 2 способа быстро встать на учёт в центр занятости

Встать на учёт в центре занятости можно лично или дистанционно. В первом случае нужно прийти в центр занятости, а в последнем — обратиться к порталам «Работа России» или «Госуслуги». Там вам подберут подходящие вакансии. Если с работой не сложится, то вас признают безработным и назначат пособие. О том, как долго его будут платить и кого безработным не признают, рассказали на портале «Объясняем.рф».
Freepik

Freepik

На учёт по безработице может встать любой человек, который попал под сокращение, уволился по своему желанию или ищет работу впервые.

При этом получить статус безработного не получится у студентов-очников и тех, кто младше 16 лет, а ещё у пенсионеров, ИП и самозанятых и тех, кто работает по договору ГПХ. Плюс те, кто не зарегистрировался центре занятости и отказался от двух вакансий в первые 10 дней.

На учёт можно становиться сколько угодно раз. Но перед повторной постановкой должно пройти время. Оно будет зависеть от причин, по которым вас сняли с учёта в предыдущий раз. Например, если вас уволили с работы, которую нашёл для вас центр, то на учёт вас поставят через один день. А если вы не приняли два предложения о трудоустройстве, которые получили через центр, то встать на учёт получится только через 30 дней.

Срок выплаты пособия будет зависеть от вашего возраста, стажа и времени после увольнения. Предпенсионерам его платят один-два года. Тем, кто проработал больше 26 недель в течение года до постановки на учёт, пособие платят до полугода, а всем остальным — до трёх месяцев. Чтобы получить выплаты нужно отмечаться в центре дважды в месяц.

Раньше стало известно, что россиянам захотели давать компенсацию при увольнении.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.