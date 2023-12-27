Россиянам назвали 4 способа согреться на морозе

По словам Тарасова, чтобы не замёрзнуть, нужно поддерживать хорошую циркуляцию крови. Для этого хорошо бы перед выходом на улицу размяться — сделать махи руками, ногами, наклоны и приседания. Но при этом важно и не вспотеть, иначе, выйдя на мороз, можно просто заболеть.

Если вы уже на улице, вот четыре совета, которые помогут не замёрзнуть:

идите быстрее, а дышите медленнее — это поможет сохранить тепло;

дышите как спортсмен — вдыхайте носом, а выдыхайте ртом;

двигайте руками и ногами во всех суставах — тепло там, где бежит кровь;

выполните дыхательное упражнение: сделайте медленный вдох через нос и выдох в три коротких этапа. Техника насыщает кровь кислородом и ускоряет циркуляцию крови в дыхательных мышцах.

О том, что делать, если вы всё-таки замёрзли и что-то себе отморозили, читайте тут.