Россиянам назвали 4 способа согреться на морозе
Всю зиму у батареи не просидишь, на свежем воздухе приходится бывать регулярно, а то и по нескольку раз в день. Вот только длительные прогулки не всегда приносят удовольствие: замёрзнуть можно очень быстро, и тогда всё будет не в радость. О том, как избежать переохлаждения и согреться в холода, рассказал инструктор ЛФК отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы Илья Тарасов.
Freepik/shurkin_son
По словам Тарасова, чтобы не замёрзнуть, нужно поддерживать хорошую циркуляцию крови. Для этого хорошо бы перед выходом на улицу размяться — сделать махи руками, ногами, наклоны и приседания. Но при этом важно и не вспотеть, иначе, выйдя на мороз, можно просто заболеть.
Если вы уже на улице, вот четыре совета, которые помогут не замёрзнуть:
- идите быстрее, а дышите медленнее — это поможет сохранить тепло;
- дышите как спортсмен — вдыхайте носом, а выдыхайте ртом;
- двигайте руками и ногами во всех суставах — тепло там, где бежит кровь;
- выполните дыхательное упражнение: сделайте медленный вдох через нос и выдох в три коротких этапа. Техника насыщает кровь кислородом и ускоряет циркуляцию крови в дыхательных мышцах.
О том, что делать, если вы всё-таки замёрзли и что-то себе отморозили, читайте тут.