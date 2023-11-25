Россиянам назвали 5 продуктов, которые не боятся повторной заморозки
Многие считают, что отправлять продукты в морозилку можно лишь однажды, иначе им придёт конец. В этом есть доля правды, более того, некоторую еду вообще лучше не помещать в слишком холодные условия. Но всё же есть еда, которая спокойно переживёт повторную заморозку. Подробнее рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова.
По словам врача, повторно спокойно можно замораживать сало, тесто, сливочное масло, сыровяленые и копчёные продукты. А для того, чтобы получше сохранился вкус, предварительно уберите их в вакуумную упаковку.
Опасно отправлять на второй круг заморозки продукты, в которых содержится вода: рыба, курица, мясо, овощи, фрукты и зелень.
Их рекомендуют убирать в морозилку лишь однажды и не забывать, что срок хранения не бесконечен.
По словам Морозовой, большинство фруктов и овощей должно пролежать там не больше года, постная рыба — до восьми месяцев, а жирная — до четырёх. Мясо, такое как говядина, свинина, телятина и баранина, нужно держать при температуре от –18 до –20 не дольше чем полгода.