Опубликовано 29 января 2024, 04:00
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Россиянам назвали 5 доступных способов справиться с тревожностью
Стресс — нормальная реакция организма на то, что с нами происходит. Поэтому жить, не нервничая, конечно, невозможно. Другое дело, когда стресс сопровождает постоянно: что-то тревожит, что-то волнует, что-то не устраивает. И тогда помимо душевного дискомфорта легко могут добавиться ещё и проблемы со здоровьем. Как избавиться от стресса, рассказал невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.
По словам Алмазова, есть пять доступных способов, чтобы справиться с тревожностью:
- 1. Меняем образ жизни. Он должен предполагать хороший сон, питание и здоровый образ жизни в целом. полезные привычки пойдут на пользу душе.
- 2. Занимаемся спортом. Любые тренировки помогут улучшить жизненный тонус и взять стресс под контроль.
- 3. Используем техники релакса. Это могут быть йога, медитация, дыхательные гимнастики или что-то ещё.
- 4. Применяем арт-терапию. Любые занятия, связанные с искусством (рисование, лепка, игра на музыкальных инструментах, вязание), приведут мысли в порядок.
- 5. Зовём на помощь психотерапевта или психиатра. В некоторых случаях потребуется пройти курс у специалиста и попробовать медикаментозное лечение.
О том, какие продукты спасут от стресса, рассказали в этом материале.