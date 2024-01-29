Россиянам назвали 5 доступных способов справиться с тревожностью

Стресс — нормальная реакция организма на то, что с нами происходит. Поэтому жить, не нервничая, конечно, невозможно. Другое дело, когда стресс сопровождает постоянно: что-то тревожит, что-то волнует, что-то не устраивает. И тогда помимо душевного дискомфорта легко могут добавиться ещё и проблемы со здоровьем. Как избавиться от стресса, рассказал невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.