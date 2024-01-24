Опубликовано 24 января 2024, 10:40
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Россиянам назвали 5 способов справиться с январской апатией
Второй месяц зимы многим даётся нелегко. Как только заканчиваются длинные новогодние праздники, настроение у многих опускается до нуля. Вдобавок могут появляться трудности с концентрацией внимания и принятием решений. В шутку такое состояние называют «январский мозг». Откуда оно берётся и что с ним делать, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
У январской апатии несколько причин:
- долгие каникулы сбивают привычный режим сна и бодрствования;
- из-за малого количества солнца снижается уровень серотонина, а вот мелатонин вырабатывается активнее;
- срабатывает генетическая память: нашим далёким предкам зимой было не до веселья без отопления и электричества.
Павлова в своём телеграм-канале перечислила 5 способов побороть январскую апатию:
- больше гулять, пока на улице светло;
- засыпать и просыпаться в одно и то же время;
- меньше пользоваться гаджетами;
- принимать витамин D;
- есть больше овощей и фруктов;
- добавить физической активности.
Даже в самые хмурые дни можно поднять себе настроение. Вот что для этого советует делать психолог Кристина Ивкова.