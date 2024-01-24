Россиянам назвали 5 способов справиться с январской апатией

Второй месяц зимы многим даётся нелегко. Как только заканчиваются длинные новогодние праздники, настроение у многих опускается до нуля. Вдобавок могут появляться трудности с концентрацией внимания и принятием решений. В шутку такое состояние называют «январский мозг». Откуда оно берётся и что с ним делать, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.