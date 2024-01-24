Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 10:40
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Россиянам назвали 5 способов справиться с январской апатией

Второй месяц зимы многим даётся нелегко. Как только заканчиваются длинные новогодние праздники, настроение у многих опускается до нуля. Вдобавок могут появляться трудности с концентрацией внимания и принятием решений. В шутку такое состояние называют «январский мозг». Откуда оно берётся и что с ним делать, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Россиянам назвали 5 способов справиться с январской апатией
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У январской апатии несколько причин:

  • долгие каникулы сбивают привычный режим сна и бодрствования;
  • из-за малого количества солнца снижается уровень серотонина, а вот мелатонин вырабатывается активнее;
  • срабатывает генетическая память: нашим далёким предкам зимой было не до веселья без отопления и электричества.

Павлова в своём телеграм-канале перечислила 5 способов побороть январскую апатию:

  • больше гулять, пока на улице светло;
  • засыпать и просыпаться в одно и то же время;
  • меньше пользоваться гаджетами;
  • принимать витамин D;
  • есть больше овощей и фруктов;
  • добавить физической активности.

Даже в самые хмурые дни можно поднять себе настроение. Вот что для этого советует делать психолог Кристина Ивкова.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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