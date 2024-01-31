Опубликовано 31 января 2024, 13:20
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Россиянам назвали 5 стран, где их всегда с нетерпением ждут
Одна из прелестей заграничных путешествий — возможность пообщаться с местными и узнать побольше про быт и жизнь людей в других странах. Только вот не везде, услышав русскую речь, готовы к радушному общению. Автор канала о путешествиях «Делайчёхочешь» на платформе «Дзен» составил список из 5 стран, где россиянам всегда рады. А ещё там тепло.
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Самые гостеприимные страны
- 1. Индия. В этой стране россиян не только уважают, но и тепло принимают, отметил тревел-блогер. По его словам, индийцы всегда делились с ним едой, подходили пообщаться и давали контакты в соцсетях, чтобы в случае чего обращаться к ним за помощью.
- 2. Малайзия. Местные жители были очень дружелюбны с русскими путешественниками, поэтому те чувствовали себя в этой стране «особенно приветствуемыми», добавил блогер.
- 3. Индонезия. В этой стране к туристам из России тоже отнеслись с уважением, рассказал путешественник.
- 4. Австралия. Местные жители радушно приняли приезжих россиян, слушали рассказы о жизни в России и даже попробовали салаты и борщи.
- 5. Новая Зеландия. В этой стране мало русских, но гостеприимство на высшем уровне, отметил путешественник. Местные европейские новозеландцы с радостью знакомились с приезжими из России.
Если далеко за границу ехать нет возможности, можно присмотреться к государствам поближе. Вот 5 идей для короткого заграничного путешествия из России (с ценами).