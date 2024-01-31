Россиянам назвали 5 стран, где их всегда с нетерпением ждут

Одна из прелестей заграничных путешествий — возможность пообщаться с местными и узнать побольше про быт и жизнь людей в других странах. Только вот не везде, услышав русскую речь, готовы к радушному общению. Автор канала о путешествиях «Делайчёхочешь» на платформе «Дзен» составил список из 5 стран, где россиянам всегда рады. А ещё там тепло.