Жизнь
19:40, 09 октября 2023
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Россиянам назвали главные ошибки при мытье машины

Автомойка — это быстрый и удобный способ освежить своего железного коня. Правда, регулярно платить за эту услугу под силу не каждому. Поэтому в принципе можно помыть машину и своими силами. Большинство автомобилистов уверены, что обойдутся ведром, мылом и тряпками, но это не так. Портал Lifehacker рассказал о самых частых ошибках при мойке автомобиля.

Россиянам назвали главные ошибки при мытье машины
© Freepik

По данным издания, машину не стоит мыть под прямыми солнечными лучами. Да, в солнечную погоду увидеть грязь будет проще, но в результате испарения на окнах и краске могут появиться пятна и разводы. Поэтому нужно парковать машину в тени для мойки либо ждать пасмурного дня.

Также при мытье своего автомобиля нельзя использовать средство для мытья посуды. Всё-таки оно предназначено не для этого. При его использовании кузов авто может окислиться, а верхний прозрачный слой слезть. И тогда грязь и ржавчина не заставят себя ждать. Лучше потратиться на специальное средство.

Ещё издание напомнило, что не стоит мыть сначала колеса и только потом верх машины. Зачем мыть один и тот же участок дважды?

Кстати, если вы задумали помыть машину на даче, это может оказаться плохой идеей. Почему — «Секрет» объяснил тут.

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