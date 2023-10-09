Россиянам назвали главные ошибки при мытье машины
Автомойка — это быстрый и удобный способ освежить своего железного коня. Правда, регулярно платить за эту услугу под силу не каждому. Поэтому в принципе можно помыть машину и своими силами. Большинство автомобилистов уверены, что обойдутся ведром, мылом и тряпками, но это не так. Портал Lifehacker рассказал о самых частых ошибках при мойке автомобиля.
По данным издания, машину не стоит мыть под прямыми солнечными лучами. Да, в солнечную погоду увидеть грязь будет проще, но в результате испарения на окнах и краске могут появиться пятна и разводы. Поэтому нужно парковать машину в тени для мойки либо ждать пасмурного дня.
Также при мытье своего автомобиля нельзя использовать средство для мытья посуды. Всё-таки оно предназначено не для этого. При его использовании кузов авто может окислиться, а верхний прозрачный слой слезть. И тогда грязь и ржавчина не заставят себя ждать. Лучше потратиться на специальное средство.
Ещё издание напомнило, что не стоит мыть сначала колеса и только потом верх машины. Зачем мыть один и тот же участок дважды?
Кстати, если вы задумали помыть машину на даче, это может оказаться плохой идеей. Почему — «Секрет» объяснил тут.