Россиянам назвали главные ошибки при мытье машины

По данным издания, машину не стоит мыть под прямыми солнечными лучами. Да, в солнечную погоду увидеть грязь будет проще, но в результате испарения на окнах и краске могут появиться пятна и разводы. Поэтому нужно парковать машину в тени для мойки либо ждать пасмурного дня.

Также при мытье своего автомобиля нельзя использовать средство для мытья посуды. Всё-таки оно предназначено не для этого. При его использовании кузов авто может окислиться, а верхний прозрачный слой слезть. И тогда грязь и ржавчина не заставят себя ждать. Лучше потратиться на специальное средство.

Ещё издание напомнило, что не стоит мыть сначала колеса и только потом верх машины. Зачем мыть один и тот же участок дважды?

Кстати, если вы задумали помыть машину на даче, это может оказаться плохой идеей. Почему — «Секрет» объяснил тут.