Россиянам назвали главные ошибки при поиске отношений. Их делает каждый

По словам Радаевой, не стоит искать определённый типаж или стереотип и судить о человеке только по фото. Ещё нет смысла в долгом общении в Сети — лучше сразу переходить ко встречам. Но в то же время нужно понимать, что если мужчина долго не пишет или не зовёт на свидание, то он не готов к серьёзным отношениям.

Сваха отметила, что женщинам не стоит пытаться рьяно со всеми знакомиться и открыто демонстрироваться, что она в поиске. Мужчину это только отпугнёт, потому как они по натуре охотники, а значит должны завоевывать. Женщине в этой ситуации важно лишь намёками показывать интерес.

В свою очередь, мужчинам лучше быть понапористее и «брать» женщину как крепость — поступками, цветами и сюрпризами. Нужно учиться её поражать и удивлять, а не выглядеть лениво.

Впрочем, многое из этого актуально и для семейных пар. О том, как создать отношения без ссор и скандалов, можно узнать тут.