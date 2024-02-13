Россиянам назвали главные признаки безвкусного интерьера в 2024 году
Что в дизайне интерьера устарело к 2024 году
Об антитрендах рассказал генеральный директор и сооснователь архитектурного бюро Heads Group Арсен Хаиров.
- Слишком яркие и насыщенные цвета. Их использование может создавать чрезмерное напряжение и неприятные ощущения.
В тренде — нежные и пастельные оттенки, которые делают атмосферу спокойной и уютной.
- Многослойность и избыток декора. Слишком многослойный и перегруженный декор даёт ощущение беспорядка и визуальный шум.
В тренде — упрощение и минимализм, где у каждого элемента есть своя функцию и значение.
- Фальшивые материалы. Речь об искусственных материалах, которые пытаются имитировать натуральные.
В тренде — натуральные и экологически чистые материалов, которые придают интерьеру ощущение природности и естественности.
Главные ошибки в создании интерьера
Эксперт и преподаватель школы дизайна и технологий Bang Bang Education Лена Борисова считает главной ошибкой и антитрендом пренебрежение правилами композиции в интерьере. По её словам, любое гармоничное произведение строится на их соблюдении или грамотном нарушении.
Также крайне важно, чтобы интерьер гармонировал и отражал вкусы его владельца. Гармоничное пространство, оформленное с использованием классических архитектурных элементов, всегда останется актуальным, будь это классика с филёнками и лепниной или минималистичное пространство.
Но слишком сильное увлечение стилистическим подходом может лишить интерьер уюта.
При этом важно помнить, что интерьер — это портрет хозяина, и избегать чрезмерной стерильности. По мнению специалиста, неживое минималистичное пространство лишает его владельца возможности расслабиться. Оно не вписывается в бытовые ситуации и не подходит для жизни.
«Ведь трудно представить мамину выпечку или бабушкин сервиз в помещении с до боли чистыми, почти ослепляющими интерьерами. Будто пространство избегает истории личности, его памяти», — сказала специалист.
Одной из причин отсутствия жизни в пространстве дизайнер назвала материалы, которые лишь притворяются другими : декоративная плитка под кирпич или дерево. Дело в том, что плиточные материалы делают по одному-двум лекалам и вместо оригинального рисунка дерева или фактуры кирпича видна штампованная копия.
Плоха и зацикленность одного-двух приемов в больших интерьерах: один цвет, материалы, декоративные решения. Такой подход создаёт излишнюю монотонность пространства. По мнению эксперта, лучше иметь общую схему, но в каждом пространстве менять один-два элемента, создавать акценты. Благодаря этому в помещении появится жизнь и динамика.