Россиянам назвали главные признаки безвкусного интерьера в 2024 году

Что в дизайне интерьера устарело к 2024 году

Об антитрендах рассказал генеральный директор и сооснователь архитектурного бюро Heads Group Арсен Хаиров.

Слишком яркие и насыщенные цвета. Их использование может создавать чрезмерное напряжение и неприятные ощущения.

В тренде — нежные и пастельные оттенки, которые делают атмосферу спокойной и уютной.

Многослойность и избыток декора. Слишком многослойный и перегруженный декор даёт ощущение беспорядка и визуальный шум.

В тренде — упрощение и минимализм, где у каждого элемента есть своя функцию и значение.

Фальшивые материалы. Речь об искусственных материалах, которые пытаются имитировать натуральные.

В тренде — натуральные и экологически чистые материалов, которые придают интерьеру ощущение природности и естественности.

Главные ошибки в создании интерьера

Эксперт и преподаватель школы дизайна и технологий Bang Bang Education Лена Борисова считает главной ошибкой и антитрендом пренебрежение правилами композиции в интерьере. По её словам, любое гармоничное произведение строится на их соблюдении или грамотном нарушении.

Также крайне важно, чтобы интерьер гармонировал и отражал вкусы его владельца. Гармоничное пространство, оформленное с использованием классических архитектурных элементов, всегда останется актуальным, будь это классика с филёнками и лепниной или минималистичное пространство.

Но слишком сильное увлечение стилистическим подходом может лишить интерьер уюта.

При этом важно помнить, что интерьер — это портрет хозяина, и избегать чрезмерной стерильности. По мнению специалиста, неживое минималистичное пространство лишает его владельца возможности расслабиться. Оно не вписывается в бытовые ситуации и не подходит для жизни.