Россиянам назвали идеальный размер полового члена. Ивлеева точно ошиблась

Такой размерчик члена даёт его обладателю максимальную свободу в выборе позиций, отметил врач-уролог, специализирующийся на мужском сексуальном здоровье Джошуа Гонсалес. По его словам, 15 сантиметров более чем достаточно, чтобы осчастливить партнёршу. И это ещё не всё.

Ситуацию не меняет и чуть меньший размер, и чуть больший. Главное — это не должно испортить сексуальную жизнь.

А по мнению сексопатолога Лори Миц, размер гениталий чаще волнует не женщин, а мужчин. Она проводила исследование и узнала, что большинству дам в сексуальном партнёре важно другое — его умение быть заботливым, а ещё знание женской анатомии.

Ранее уролог Сергей Артеменко рассказал пару секретов о том, как можно продлить половой акт.