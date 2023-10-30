Россиянам назвали идеальный размер полового члена. Ивлеева точно ошиблась
Несколько лет назад блогерша Настя Ивлеева заявила в интервью, что пенис 15 см у взрослого мужчины — это не очень-то хорошо, и поймала волну хейта. Она, конечно, потом пожалела о своих словах, ибо «оказалось, что 15 сантиметров — это нормальный размер, но я об этом узнала через год, когда увидела линейку». Между тем, по мнению специалиста, 15 см считается идеальным размером. И вот почему.
Такой размерчик члена даёт его обладателю максимальную свободу в выборе позиций, отметил врач-уролог, специализирующийся на мужском сексуальном здоровье Джошуа Гонсалес. По его словам, 15 сантиметров более чем достаточно, чтобы осчастливить партнёршу. И это ещё не всё.
Ситуацию не меняет и чуть меньший размер, и чуть больший. Главное — это не должно испортить сексуальную жизнь.
А по мнению сексопатолога Лори Миц, размер гениталий чаще волнует не женщин, а мужчин. Она проводила исследование и узнала, что большинству дам в сексуальном партнёре важно другое — его умение быть заботливым, а ещё знание женской анатомии.
Ранее уролог Сергей Артеменко рассказал пару секретов о том, как можно продлить половой акт.