Жизнь
15:20, 24 декабря 2023
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Названы напитки, которые спасут при вздутии. Записывайте

Вздутие — не всегда симптом какого-то заболевания. Такое состояние может наступить, если вы, например, переели или переборщили с каким-то конкретным продуктом. В любом случае ощущения не самые приятные, но спешить за лекарством в аптеку не стоит. Порой решить проблему может правильный напиток. О том, что поможет справиться со вздутием, рассказало издание Eat this, not that.

Названы напитки, которые спасут при вздутии. Записывайте
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Отмечается, что для комфортного пищеварения полезно пить кефир. Пробиотики в его составе помогут снизить газообразование. Пойдёт на пользу и чашка имбирного чая. Такой напиток не только согреет и укрепит иммунитет, но и поможет от вздутия.

Хорошо усмирит газики и зелёный чай. Это один из самых полезных напитков в принципе для здоровья. На ЖКТ он тоже влияет положительно — успокаивает и уменьшает газообразование.

Ещё один напиток, который будет эффективен при вздутии, — комбуча, или чайный гриб. В нём полно пробиотиков, которые полезны для кишечника. Подробнее о ферментированных напитках можно узнать тут.

А самым простым решением при вздутии станет обычная вода. Она нужна каждому для комфортного пищеварения.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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