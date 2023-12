Названы напитки, которые спасут при вздутии. Записывайте

Вздутие — не всегда симптом какого-то заболевания. Такое состояние может наступить, если вы, например, переели или переборщили с каким-то конкретным продуктом. В любом случае ощущения не самые приятные, но спешить за лекарством в аптеку не стоит. Порой решить проблему может правильный напиток. О том, что поможет справиться со вздутием, рассказало издание Eat this, not that.