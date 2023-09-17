Россиянам назвали неожиданную пользу ботокса для сердца и психики

Врач-дерматовенеролог, косметолог «Клиники Профессора Юцковской» Алина Фарис Еззет рассказала, что в мае 2022 года появилось совместное исследование учёных из США и Германии. Специалисты доказали, что инъекции ботулинического токсина в межбровную область можно использовать в терапии депрессии.

К тому же инъекции ботулотоксина помогают в борьбе с фотостарением. «Облучённые клетки после применения ботулотоксина демонстрируют снижение старения и повреждения белков. Эти результаты дают возможность предположить о положительной роли ботулотоксина в фотостарении», — пояснила Фарис Еззет.

Эксперт отметила, что качественный ботокс также может помочь при реабилитации пациентов, перенёсших кардиохирургические операции для подавления мерцательной тахиаритмии. Улучшает ритм сердца, проще говоря.

«Ещё один вероятный эффект ботулотоксина — липолитический: первичное исследование учёных в Иране подтвердило гипотезу о том, что инъекции ботулинического токсина приводят к потере жира», — заключила доктор.