Россиянам назвали подводные камни бесплатных пробных подписок в приложениях

Бесплатный период конечно, дадут, но, когда он истечёт, начнутся постоянные списания с карты — даже если вы уже удалили программу. Подписка в платном приложении может продлиться только платно. Поэтому если взяли пробный период, но дольше него пользоваться не собираетесь, не забудьте отменить подписку. Эту функцию можно найти в разделе управления аккаунтом.

По мнению Гулевича, оплата за полный функционал в таких приложениях завышена, так как они дают простейшие возможности — к примеру, несколько функций для редактирования фотографии. Он порекомендовал не скачивать приложения, которые предлагают примитивные функции втридорога или по подписке.

Есть и хорошая новость. Специалист считает, что платные подписки не относятся к категории «зловредов», или вредоносных программ.

«Они не воруют ваши данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — объяснил он.

Ранее руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев рассказал о том, что у россиян снова стали взламывать аккаунты в Telegram и WhatsApp. Схема очень простая и часто даже не вызывает подозрений у потенциальных жертв.