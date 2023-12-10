Россиянам назвали подводные камни бесплатных пробных подписок в приложениях
Во многих платных приложениях есть вариант сделать пробную бесплатную подписку на несколько дней — например, три или семь. Платить действительно ничего не приходится, но лишь до поры до времени. Чем опасны такие подписки, «Прайму» рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 «Интеграция» Виктор Гулевич.
Бесплатный период конечно, дадут, но, когда он истечёт, начнутся постоянные списания с карты — даже если вы уже удалили программу. Подписка в платном приложении может продлиться только платно. Поэтому если взяли пробный период, но дольше него пользоваться не собираетесь, не забудьте отменить подписку. Эту функцию можно найти в разделе управления аккаунтом.
По мнению Гулевича, оплата за полный функционал в таких приложениях завышена, так как они дают простейшие возможности — к примеру, несколько функций для редактирования фотографии. Он порекомендовал не скачивать приложения, которые предлагают примитивные функции втридорога или по подписке.
Есть и хорошая новость. Специалист считает, что платные подписки не относятся к категории «зловредов», или вредоносных программ.
«Они не воруют ваши данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — объяснил он.
Ранее руководитель группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев рассказал о том, что у россиян снова стали взламывать аккаунты в Telegram и WhatsApp. Схема очень простая и часто даже не вызывает подозрений у потенциальных жертв.