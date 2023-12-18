Жизнь
19:20, 18 декабря 2023
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Россиянам назвали причины не хранить наличку дома

В современном мире существует немало способов хранения денег, в том числе и выгодные — при которых можно уйти в плюс. Но многие россияне продолжают держать большие суммы по-старинке — дома. Дело каждого, но в этом варианте есть явные минусы. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко. Речь не только об инфляции.

Россиянам назвали причины не хранить наличку дома
© Freepik/ededchechine

Хотя и она, конечно, съедает деньжата.

Кроме того, деньги, хранящиеся дома, можно потерять — если, не дай бог, квартиру затопит или случится пожар. Также наличку банально могут украсть.

Надёжнее, по мнению финконсультанта, заняться инвестициями или открыть банковский вклад.

Но не нужно избавляться от всех купюр — оставьте часть на случай непредвиденных трат.

О том, куда можно выгодно вложить деньги до конца 2023 года, недавно рассказал инвестор Сергей Макаров. Например, можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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