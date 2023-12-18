Россиянам назвали причины не хранить наличку дома

Хотя и она, конечно, съедает деньжата.

Кроме того, деньги, хранящиеся дома, можно потерять — если, не дай бог, квартиру затопит или случится пожар. Также наличку банально могут украсть.

Надёжнее, по мнению финконсультанта, заняться инвестициями или открыть банковский вклад.

Но не нужно избавляться от всех купюр — оставьте часть на случай непредвиденных трат.

О том, куда можно выгодно вложить деньги до конца 2023 года, недавно рассказал инвестор Сергей Макаров. Например, можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт.