Россиянам назвали причины не хранить наличку дома
В современном мире существует немало способов хранения денег, в том числе и выгодные — при которых можно уйти в плюс. Но многие россияне продолжают держать большие суммы по-старинке — дома. Дело каждого, но в этом варианте есть явные минусы. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко. Речь не только об инфляции.
Хотя и она, конечно, съедает деньжата.
Кроме того, деньги, хранящиеся дома, можно потерять — если, не дай бог, квартиру затопит или случится пожар. Также наличку банально могут украсть.
Надёжнее, по мнению финконсультанта, заняться инвестициями или открыть банковский вклад.
Но не нужно избавляться от всех купюр — оставьте часть на случай непредвиденных трат.
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