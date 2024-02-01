Россиянам назвали продукты, которые усиливают воспаление

По её словам, хроническое воспаление вызывают несколько факторов. Это могут быть частые острые воспаления, стресс, неправильное питание и другие. Среди печальных последствий такого состояния — рак, болезни сердца и сосудов, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа и другие опасные заболевания.

Также Чижикова перечислила продукты, которые поддерживают воспаление:

Сахар . Лишние углеводы ведут к сбоям в работе ЖКТ, ослабляют защитные силы организма и усиливают воспаление.

. Лишние углеводы ведут к сбоям в работе ЖКТ, ослабляют защитные силы организма и усиливают воспаление. Омега-6 жирные кислоты . Обычно они нужны и важны для организма, но если регулярно перебарщивать с маслами и майонезом, то добром это не кончится.

. Обычно они нужны и важны для организма, но если регулярно перебарщивать с маслами и майонезом, то добром это не кончится. Рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом . Такие вызывают скачок сахара в крови, вредят сердцу и сосудам, а ещё ведут к лишнему весу. Прежде всего речь идёт о макаронах и сладостях.

. Такие вызывают скачок сахара в крови, вредят сердцу и сосудам, а ещё ведут к лишнему весу. Прежде всего речь идёт о макаронах и сладостях. Красное и переработанное мясо . В таких блюдах полно насыщенных жиров, которые запускают воспаление.

. В таких блюдах полно насыщенных жиров, которые запускают воспаление. Трансжиры. Содержатся в пицце, бургерах, чипсах, соусах и других вредностях, сообщила врач «Газете.Ru».

О том, чем заменить мясо, чтобы снизить риски заболеть раком, рассказали в этом материале.