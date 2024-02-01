Опубликовано 01 февраля 2024, 23:20
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Россиянам назвали продукты, которые усиливают воспаление
Воспаление в человеческом организме может быть острым и хроническим. Острое возникает в ответ на повреждения. Проявляется оно обычно болью, краснотой, повышением температуры и другими симптомами. Но есть и хроническое воспаление. Такое будто и не даёт о себе знать, но потом выливается в серьёзные болячки вроде сахарного диабета или астмы. О том, какие продукты усиливают воспаление, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Чижикова.
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По её словам, хроническое воспаление вызывают несколько факторов. Это могут быть частые острые воспаления, стресс, неправильное питание и другие. Среди печальных последствий такого состояния — рак, болезни сердца и сосудов, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа и другие опасные заболевания.
Также Чижикова перечислила продукты, которые поддерживают воспаление:
- Сахар. Лишние углеводы ведут к сбоям в работе ЖКТ, ослабляют защитные силы организма и усиливают воспаление.
- Омега-6 жирные кислоты. Обычно они нужны и важны для организма, но если регулярно перебарщивать с маслами и майонезом, то добром это не кончится.
- Рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом. Такие вызывают скачок сахара в крови, вредят сердцу и сосудам, а ещё ведут к лишнему весу. Прежде всего речь идёт о макаронах и сладостях.
- Красное и переработанное мясо. В таких блюдах полно насыщенных жиров, которые запускают воспаление.
- Трансжиры. Содержатся в пицце, бургерах, чипсах, соусах и других вредностях, сообщила врач «Газете.Ru».
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