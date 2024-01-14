Россиянам назвали ранние признаки болезни Паркинсона. Это не всегда тремор

По словам специалиста, повышенный мышечный тонус, замедленность движений, дрожание конечностей в покое могут говорит о болезни Паркинсона. Правда, окончательно диагноз подтверждается после результатов МРТ.

Высокий тонус мышц может проявиться неприятными ощущениями в руке, будто она медленно двигается либо вам её тяжело поднимать. Иногда эта боль начинается с плеча, а потом вдруг появляется ещё и в ноге. Наоборот тоже бывает, заметила врач, — сначала тревожные звоночки дают о себе знать в ноге, а потом добавляется ещё и боль в руке. При этом определить мышечный тонус способен только врач.

Эксперт напомнила, что болезнь Паркинсона связана с потерей нервных клеток мозга и снижением уровня дофамина в мозге. Последний как раз отвечает за двигательную активность человека. На ранних стадиях болезни именно препараты, которые повышают уровень дофимина, позволяют пациенту поддерживать активный образ жизни.

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