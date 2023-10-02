Россиянам назвали самые полезные продукты для сердца. Один вы точно любите

Орехи, авокадо и... картофель очень полезны для сердца, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. Она отметила, что эти продукты богаты калием, а он способствует правильной работе сердца.

Картофель при этом лучше запекать в кожуре, так как при таком способе приготовления в нём сохраняется больше полезных веществ. По ее словам, в одной картофелине содержится 900 мг калия.

Также она рекомендовала добавить в меню красную рыбу семейства лососевых из-за полезной омега-3 в составе. Этой кислотой богато и льняное семя. Его масло снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего», отметила эксперт. Но налегать на льняное семя нельзя, у него есть противопоказания.

Если вы любите чеснок, брокколи и гранат, то знайте, эти продукты также благотворно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Они также содержат калий, а ещё и нужные для сердечной мышцы витамины.

И последний продукт, за который ваш организм скажет спасибо, — это тыква. По словами Битковой, она содержит большое количество бета-каротина, витамина С и калия, которые отлично помогают бороться с атеросклерозом сосудов сердца.