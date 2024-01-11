Россиянам назвали самые странные вещи, которые находили в канализации

Когда заходит разговор о предметах в канализации, многие представляют какую-то мелочь вроде кольца или серёжки, но дело обстоит куда интереснее. «Засоры происходят из-за накопления песка, жира, предметов личной гигиены, а также бытовой техники или автозапчастей», — объяснили специалисты.

Как рассказали сотрудники водоканала, засоры можно поделить на три вида :

мыльные, состоящие из гелей для душа, мыла и другой косметики; жировые, состоящие из масла и жира, на которые налипает мелкий мусор вроде кофейной гущи, чайных листьев и земли; механические, причиной которых становятся предметы, чаще всего — средства личной гигиены, ватные палочки и игрушки.

От первых двух засоров никто не застрахован, они образуются со временем, а вот третий тип засора обычно случается из-за безответственного поведения жильцов. Но именно при последнем варианте работников водоканала ждут удивительные открытия.

«Как показывает практика, чаще всего в систему водоотведения сбрасывают строительный мусор, ветошь, синтетические салфетки, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, а также жиросодержащие вещества», — заявили работники водоканала.

Самые необычные находки из канализации:

Архангельск — штаны, лопата, покрышка, принтер и телевизор;

Воронеж — советский телефон-автомат, телевизионная антенна, школьный портфель, сумка с детским конструктором, рама от мопеда;

Южно-Сахалинск — мобильные телефоны, одежда, нижнее бельё, холодильник и автомобильные колёса;

Оренбург — стулья, брёвна, мягкие игрушки и обувь;

Тюмень — самовар 1971 года, чугунный сливной бачок конца 60-х, противогаз.

Ранее инженер «Росводоканала Оренбург» Валюшкин рассказывал, что нельзя смывать в канализацию, если не хочется в итоге получить засор.