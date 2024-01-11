Россиянам назвали самые странные вещи, которые находили в канализации
Водопроводные трубы забиваются довольно часто, причём в рамках не только конкретного дома, но и города. Сотрудники местных водоканалов устраняют тысячи крупных засоров в год, и редкий случай обходится без странной находки. И речь здесь не про уроненные в унитаз телефон или украшения, а про куда более запоминающиеся вещи.
Когда заходит разговор о предметах в канализации, многие представляют какую-то мелочь вроде кольца или серёжки, но дело обстоит куда интереснее. «Засоры происходят из-за накопления песка, жира, предметов личной гигиены, а также бытовой техники или автозапчастей», — объяснили специалисты.
Как рассказали сотрудники водоканала, засоры можно поделить на три вида :
- мыльные, состоящие из гелей для душа, мыла и другой косметики;
- жировые, состоящие из масла и жира, на которые налипает мелкий мусор вроде кофейной гущи, чайных листьев и земли;
- механические, причиной которых становятся предметы, чаще всего — средства личной гигиены, ватные палочки и игрушки.
От первых двух засоров никто не застрахован, они образуются со временем, а вот третий тип засора обычно случается из-за безответственного поведения жильцов. Но именно при последнем варианте работников водоканала ждут удивительные открытия.
«Как показывает практика, чаще всего в систему водоотведения сбрасывают строительный мусор, ветошь, синтетические салфетки, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, а также жиросодержащие вещества», — заявили работники водоканала.
Самые необычные находки из канализации:
- Архангельск — штаны, лопата, покрышка, принтер и телевизор;
- Воронеж — советский телефон-автомат, телевизионная антенна, школьный портфель, сумка с детским конструктором, рама от мопеда;
- Южно-Сахалинск — мобильные телефоны, одежда, нижнее бельё, холодильник и автомобильные колёса;
- Оренбург — стулья, брёвна, мягкие игрушки и обувь;
- Тюмень — самовар 1971 года, чугунный сливной бачок конца 60-х, противогаз.
Ранее инженер «Росводоканала Оренбург» Валюшкин рассказывал, что нельзя смывать в канализацию, если не хочется в итоге получить засор.