Жизнь
06:00, 11 января 2024
2 мин.

Россиянам назвали самые странные вещи, которые находили в канализации

Водопроводные трубы забиваются довольно часто, причём в рамках не только конкретного дома, но и города. Сотрудники местных водоканалов устраняют тысячи крупных засоров в год, и редкий случай обходится без странной находки. И речь здесь не про уроненные в унитаз телефон или украшения, а про куда более запоминающиеся вещи.

Россиянам назвали самые странные вещи, которые находили в канализации
© Freepik

Когда заходит разговор о предметах в канализации, многие представляют какую-то мелочь вроде кольца или серёжки, но дело обстоит куда интереснее. «Засоры происходят из-за накопления песка, жира, предметов личной гигиены, а также бытовой техники или автозапчастей», — объяснили специалисты.

Как рассказали сотрудники водоканала, засоры можно поделить на три вида :

  1. мыльные, состоящие из гелей для душа, мыла и другой косметики;
  2. жировые, состоящие из масла и жира, на которые налипает мелкий мусор вроде кофейной гущи, чайных листьев и земли;
  3. механические, причиной которых становятся предметы, чаще всего — средства личной гигиены, ватные палочки и игрушки.

От первых двух засоров никто не застрахован, они образуются со временем, а вот третий тип засора обычно случается из-за безответственного поведения жильцов. Но именно при последнем варианте работников водоканала ждут удивительные открытия.

«Как показывает практика, чаще всего в систему водоотведения сбрасывают строительный мусор, ветошь, синтетические салфетки, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, а также жиросодержащие вещества», — заявили работники водоканала.

Самые необычные находки из канализации:

  • Архангельск — штаны, лопата, покрышка, принтер и телевизор;
  • Воронеж — советский телефон-автомат, телевизионная антенна, школьный портфель, сумка с детским конструктором, рама от мопеда;
  • Южно-Сахалинск — мобильные телефоны, одежда, нижнее бельё, холодильник и автомобильные колёса;
  • Оренбург — стулья, брёвна, мягкие игрушки и обувь;
  • Тюмень — самовар 1971 года, чугунный сливной бачок конца 60-х, противогаз.

Ранее инженер «Росводоканала Оренбург» Валюшкин рассказывал, что нельзя смывать в канализацию, если не хочется в итоге получить засор.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.