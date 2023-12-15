Россиянам назвали самый спорный подарок на год Дракона

Почему не стоит дарить живой подарок

Дарить любых животных, даже неприхотливых, — изначально не самая хорошая идея.

«Человек, которому этот подарок вручается, возможно, не хочет брать на себя ответственность за животное и заводить себе пушистого или чешуйчатого друга. В этом случае ваш подарок не будет предметом радости», — заявила специалист по поведению домашних и диких животных Татьяна Любимова.

Даже если вы знаете, что человек давно хотел обзавестись питомцем, всё равно не стоит делать сюрприз. Ведь одариваемый должен подготовиться к встрече с новым другом — обустроить ему место для отдыха, купить еду и другие необходимые вещи.

Точно не стоит дарить такой живой подарок ребёнку — он к нему попросту не готов и не сможет ухаживать за питомцем.

Как выбрать рептилию

Если вы серьёзно настроены на покупку рептилии, сначала нужно определиться, кого покупать. По словам зооконсультанта платформы «Понимаю» Вероники Мироновой, популярностью пользуются агамы и гекконы. Они относительно небольшие и максимально похожи на маленьких дракончиков. К тому же это самые безопасные для владельцев ящерицы.

Помимо этого, важно не ошибиться с выбранным животным — лучше проконсультироваться со специалистом. Вы почти наверняка не знаете, как выглядит здоровая особь, отметила главный врач ветеринарной клиники «ЛинаВет» Полина Платонова. И не исключено, что подарок заболеет через пару дней после праздника.

Как содержать рептилий

Рептилию стоит дарить сразу с «приданым». Для начала нужно определиться с её жилищем. Просто посадить в коробку или банку не получится.

В жилище рептилии надо создать нужные условия окружающей среды. Это определённые параметры влажности, температуры и освещения.

Другой важный аспект — правильное питание рептилий. У всех свои особенности. Например, те же хамелеоны, да и другие ящерицы питаются насекомыми и мелкими животными, и владельцу придётся обеспечивать им подходящую диету. А неправильное питание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем животного.