Россиянам назвали самый спорный подарок на год Дракона
В 2024 году, который станет годом Дракона по восточному календарю, некоторые наверняка захотят обзавестись ручной рептилией. Визуально на драконов похожи хамелеоны, бородатые агамы и гекконы. Но чего точно не советуют зооспециалисты, так это дарить таких и любых других животных на праздники. Человек может совсем не обрадоваться подарку, а рептилия в неподготовленных руках будет испытывать лишения и погибнет.
Почему не стоит дарить живой подарок
Дарить любых животных, даже неприхотливых, — изначально не самая хорошая идея.
«Человек, которому этот подарок вручается, возможно, не хочет брать на себя ответственность за животное и заводить себе пушистого или чешуйчатого друга. В этом случае ваш подарок не будет предметом радости», — заявила специалист по поведению домашних и диких животных Татьяна Любимова.
Даже если вы знаете, что человек давно хотел обзавестись питомцем, всё равно не стоит делать сюрприз. Ведь одариваемый должен подготовиться к встрече с новым другом — обустроить ему место для отдыха, купить еду и другие необходимые вещи.
Точно не стоит дарить такой живой подарок ребёнку — он к нему попросту не готов и не сможет ухаживать за питомцем.
Как выбрать рептилию
Если вы серьёзно настроены на покупку рептилии, сначала нужно определиться, кого покупать. По словам зооконсультанта платформы «Понимаю» Вероники Мироновой, популярностью пользуются агамы и гекконы. Они относительно небольшие и максимально похожи на маленьких дракончиков. К тому же это самые безопасные для владельцев ящерицы.
Помимо этого, важно не ошибиться с выбранным животным — лучше проконсультироваться со специалистом. Вы почти наверняка не знаете, как выглядит здоровая особь, отметила главный врач ветеринарной клиники «ЛинаВет» Полина Платонова. И не исключено, что подарок заболеет через пару дней после праздника.
Как содержать рептилий
Рептилию стоит дарить сразу с «приданым». Для начала нужно определиться с её жилищем. Просто посадить в коробку или банку не получится.
В жилище рептилии надо создать нужные условия окружающей среды. Это определённые параметры влажности, температуры и освещения.
Другой важный аспект — правильное питание рептилий. У всех свои особенности. Например, те же хамелеоны, да и другие ящерицы питаются насекомыми и мелкими животными, и владельцу придётся обеспечивать им подходящую диету. А неправильное питание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем животного.