Россиянам назвали симптомы самого незаметного рака

По данным издания, рак яичников сложно распознать даже на поздних стадиях, потому что он хорошо маскируется под другие недуги. Его, например, легко спутать с синдромом раздражённого кишечника, как так болезнь часто сопровождается вздутием.

Насторожить должны также потеря веса, учащённое мочеиспускание и быстрое чувство сытости. При наличии таких симптомов стоит обратиться к врачу. Также не стоит затягивать с визитом к специалисту, если близкие родственники уже столкнулись с такой болячкой.

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