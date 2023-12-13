Россиянам назвали симптомы самого незаметного рака
Рак оcтаётся одним из самых страшных и трудноизлечимых заболеваний в мире. Болезнь вне зависимости от своего расположения может долго не давать о себе знать. На поздних стадиях вылечить онкологию очень сложно, поэтому врачи и настаивают на мерах профилактики и регулярных осмотрах. Издание Pronews назвало симптомы самого незаметного рака — рака яичников.
По данным издания, рак яичников сложно распознать даже на поздних стадиях, потому что он хорошо маскируется под другие недуги. Его, например, легко спутать с синдромом раздражённого кишечника, как так болезнь часто сопровождается вздутием.
Насторожить должны также потеря веса, учащённое мочеиспускание и быстрое чувство сытости. При наличии таких симптомов стоит обратиться к врачу. Также не стоит затягивать с визитом к специалисту, если близкие родственники уже столкнулись с такой болячкой.
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