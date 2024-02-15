Жизнь
Опубликовано 15 февраля 2024, 07:40
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Россиянам назвали утренние правила для бодрости на целый день. Кофе тоже в списке

Подъём по утрам не всем даётся просто. Большинство людей переставляют несколько раз будильник, нехотя встают из тёплой постели, готовят быстрый завтрак, а то и вовсе не завтракают. Такой распорядок совсем не бодрит, а, напротив, задаёт вялое и подавленное настроение на день. Об утренних правилах, которые подарят заряд бодрости на день, «Вечерней Москве» рассказала врач — сомнолог-невролог Елена Царёва.
Россиянам назвали утренние правила для бодрости на целый день. Кофе тоже в списке
© freepik

По словам Царёвой, чтобы поднять настроение на целый день, нужно правильно просыпаться, завтракать и добавить физической активности с утра.

Во-первых, нужно ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время. Важно также не переключать будильник несколько раз, а вставать сразу. Первые 15 минут можно полежать в постели, так как после пробуждения может ощущаться спутанность сознания, но потом нужно всё равно вставать.

Во-вторых, помочь проснуться помогут кофе и утренняя зарядка длиной 10−15 минут. Такие действия снизят сонливость, помогут разогнать кровь, повысить пульс и температуру тела.

Далее необходим хороший завтрак. Лучше всего, если завтрак будет проходить в одно и то же время каждый день. Особенно это важно для сов — чувство голода поможет им быстрее проснуться. Хорошая традиция — делать себе приятные сюрпризы или создавать положительные эмоции по утрам.

Кстати, известно, что кофе бодрит не всех. Почему так происходит — рассказали тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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