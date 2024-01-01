Россиянам объяснили, чем лучше всего закусывать алкоголь. Список

Как рассказал специалист, пить на голодный желудок не стоит — плотный ужин уменьшает скорость поступления алкоголя в кровь и заодно защищает желудок. Но абы чем закусывать тоже не хорошо. Лучше заранее позаботиться, чтобы на столе были продукты, богатые витаминов В. Это могут быть овощи, фрукты, орехи или печень. Они снижают риски отравления. Помимо этого на столе должно найтись место и продуктам с омега-3 жирными кислотами. Их полно в рыбе и авокадо.

Уменьшить степень опьянения поможет также жирная и горячая пища. Такие блюда препятствуют всасыванию спиртного. А ещё важно пить достаточно воды и других безалкогольных напитков, чтобы отсрочить момент опьянения.

Врач призвал быть поосторожнее с коктейлями, особенно теми, что готовят любители. В них могут быть несочетаемые компоненты, которые усилят интоксикацию.

О том, сколько дней можно доедать новогодние салаты, рассказали в этом материале.