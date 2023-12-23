Россиянам объяснили, чем опасны бомбочки для ванны

Как отметила доктор Кэтрин Худ, в декабре шансы подхватить цистит растут. Тут и ослабление иммунитета, и высокий уровень стресса, и большое количество алкоголя могут сыграть свою роль. Ещё один фактор риска — бомбочки для ванны. Всё из-за красителей и ароматизаторов в их составе. Нестабильный pH-баланс влагалища может плохо среагировать на такие компоненты.

Гинеколог Ванесса Маккей также добавила, что любые ароматизированные средства вроде геля для душа, пены для ванной и бомбочки могут вызвать раздражение и воспаление. А ещё они могут уничтожить полезные бактерии во влагалище и тогда риски развития инфекции увеличатся. И тогда — здравствуй, молочница.

В целом на кожу тела бурлящие шары тоже могут повлиять негативно. Дерматовенеролог Ольга Лейфрид объяснила, что краситель из бомбы, попадая на распаренную кожу, может вызвать аллергию, а блёстки и другие украшения — поцарапать кожу или создать микротрещины.

Правда, совсем отказывать себе в бомбочках не стоит. Просто проверяйте состав товара, особенно если у вас чувствительная кожа.

Кстати, ванна с бомбочкой отлично поможет справиться со стрессом. О других вариантах снятия напряжения рассказали тут.