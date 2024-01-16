Россиянам объяснили, есть ли польза от колд-крема
Крем от холода считается настоящим «ветераном» бьюти-индустрии. Упоминания об эмульсиях с похожей текстурой встречаются ещё в документах времён Древнего Рима. В новейшей истории средство под таким названием впервые появилось на косметическом рынке во второй половине XIX века — в США.
Из чего состоят колд-кремы
Главная функция колд-крема — защита кожи от воздействия агрессивных факторов внешней среды: низких температур и ветра. Крем от холода состоит из трёх базовых компонентов: воды, масла и стабилизатора, который объединяет первые два ингредиента в единую структуру. Дополнительно производители могут добавлять в состав витамины и другие «полезности». От простых кремов средство отличают принцип действия и состав.
Обычные кремы необязательно содержат масла: в качестве активных веществ могут выступать пептиды, гиалуроновая кислота или другие увлажняющие компоненты. Кроме того, они представляют собой так называемую прямую эмульсию. Молекулы масла в ней окружены молекулами воды, при этом на масляную часть приходится менее трети состава. Такие средства быстрее впитываются, не оставляют плёнку и легче ощущаются на коже.
Работает ли крем от холода
Колд-кремы относятся к обратным эмульсиям: молекулы масла в них располагаются вокруг молекулы воды, а водная и масляная части примерно равны по объёму. После нанесения крема от холода вода постепенно испаряется, оставляя маслянистую плёнку, которая создаёт плотную барьерную функцию, защищает поверхность кожи и даёт ощущение лёгкого холодка.
Так что колд-крем означает, скорее, «охлаждающий крем», а совсем не «крем от холода», как многие привыкли думать.
Как пользоваться колд-кремом
Колд-кремы подойдут людям с нормальной или сухой кожей, а вот обладательницам жирной и склонной к высыпаниям кожи от их использования лучше отказаться. Как впрочем и от любой косметики с маслами в составе. Такие кремы способны спровоцировать обострение акне даже при эпизодическом применении.
Важно помнить, что колд-кремы призваны защищать кожу, а не ухаживать. Их ни в коем случае не стоит рассматривать как замену или альтернативу уходовым средствам. Максимум — как дополнительную защиту при длительном пребывании на холоде, особенно для сухой кожи.
Наносить колд-крем следует не менее чем за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы вода успела испариться, а защитная плёнка сформироваться.
Если отправиться на мороз сразу после нанесения крема от холода для лица, сочетание испаряющейся воды, холодящего эффекта и низкой температуры воздуха даст обратный эффект — пересушит кожу и вызовет раздражение.
И последний момент: колд-крем требует внимательного подхода к очищению. Его следует тщательно смывать, обязательно с использованием специальных средств.
Альтернативы колд-крему зимой
Для сухой кожи в холодное время года колд-крем действительно станет отличным подспорьем, особенно если вы живёте в регионе с суровыми зимами. Однако при желании такое средство без труда заменяется обычным питательным кремом с маслами или увлажняющим кремом на основе пептидов или гиалуроновой кислоты. Первый вариант подойдёт сухой коже, второй — жирной или комбинированной.
Детский крем
Вместо колд-крема некоторые используют обычный детский крем. По сути, эти средства — аналоги, так как детские кремы часто содержат большое количество масел и представляют собой обратную эмульсию.
Вазелин
Иногда в качестве альтернативы колд-крема также используют вазелин. С точки зрения дерматологии этот вариант наименее предпочтителен. Вазелин — мазь и должен применяться по назначению врача. Например, как медикаментозное лечение определённых кожных заболеваний. Наносить его на лицо просто в качестве защиты от мороза — плохая идея. Дело в том, что вазелин содержит минеральные масла, которые негативно влияют на работу сальных желёз и усиливают выработку себума. Параллельно средство образует на коже плотную плёнку, под которой копятся излишки кожного сала. Это прямой путь к закупорке пор и образованию комедонов.
Декоративная косметика
И последнее — иногда девушки пытаются «делегировать» функции защиты от мороза тональному крему. С одной стороны, многие тональные средства действительно содержат масла, а при нанесении на обычный крем как бы создают эффект дополнительного барьера.
Однако декоративную косметику ни в коем случае нельзя рассматривать как замену лечебной или уходовой. Перед использованием тона кожу важно увлажнить — сывороткой или кремом.
Исключение — BB-кремы. Они содержат увлажняющие компоненты, и могут выступать в качестве самостоятельного средства. Впрочем, для зимы такой вариант всё равно не подойдёт, так как не даст достаточного увлажнения.