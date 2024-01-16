Россиянам объяснили, есть ли польза от колд-крема

Крем от холода считается настоящим «ветераном» бьюти-индустрии. Упоминания об эмульсиях с похожей текстурой встречаются ещё в документах времён Древнего Рима. В новейшей истории средство под таким названием впервые появилось на косметическом рынке во второй половине XIX века — в США.

Из чего состоят колд-кремы

Главная функция колд-крема — защита кожи от воздействия агрессивных факторов внешней среды: низких температур и ветра. Крем от холода состоит из трёх базовых компонентов: воды, масла и стабилизатора, который объединяет первые два ингредиента в единую структуру. Дополнительно производители могут добавлять в состав витамины и другие «полезности». От простых кремов средство отличают принцип действия и состав.

Обычные кремы необязательно содержат масла: в качестве активных веществ могут выступать пептиды, гиалуроновая кислота или другие увлажняющие компоненты. Кроме того, они представляют собой так называемую прямую эмульсию. Молекулы масла в ней окружены молекулами воды, при этом на масляную часть приходится менее трети состава. Такие средства быстрее впитываются, не оставляют плёнку и легче ощущаются на коже.

Работает ли крем от холода

Колд-кремы относятся к обратным эмульсиям: молекулы масла в них располагаются вокруг молекулы воды, а водная и масляная части примерно равны по объёму. После нанесения крема от холода вода постепенно испаряется, оставляя маслянистую плёнку, которая создаёт плотную барьерную функцию, защищает поверхность кожи и даёт ощущение лёгкого холодка.

Так что колд-крем означает, скорее, «охлаждающий крем», а совсем не «крем от холода», как многие привыкли думать.

Как пользоваться колд-кремом

Колд-кремы подойдут людям с нормальной или сухой кожей, а вот обладательницам жирной и склонной к высыпаниям кожи от их использования лучше отказаться. Как впрочем и от любой косметики с маслами в составе. Такие кремы способны спровоцировать обострение акне даже при эпизодическом применении.

Важно помнить, что колд-кремы призваны защищать кожу, а не ухаживать. Их ни в коем случае не стоит рассматривать как замену или альтернативу уходовым средствам. Максимум — как дополнительную защиту при длительном пребывании на холоде, особенно для сухой кожи.

Наносить колд-крем следует не менее чем за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы вода успела испариться, а защитная плёнка сформироваться.

Если отправиться на мороз сразу после нанесения крема от холода для лица, сочетание испаряющейся воды, холодящего эффекта и низкой температуры воздуха даст обратный эффект — пересушит кожу и вызовет раздражение.

И последний момент: колд-крем требует внимательного подхода к очищению. Его следует тщательно смывать, обязательно с использованием специальных средств.