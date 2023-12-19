Россиянам объяснили, из-за чего возникает ком в горле

Соматические причины

Эксперт рассказала, что ком в горле может сопровождать следующие патологии:

лор-болезни . Чаще всего речь идёт об инфекционно-воспалительных процессах (ангине или тонзиллите, фарингите, ларингите);

. Чаще всего речь идёт об инфекционно-воспалительных процессах (ангине или тонзиллите, фарингите, ларингите); патологии щитовидной железы .

. Остеохондроз . Болезнь может проявляться не только болью в позвоночнике, но и ощущением кома в горле. «Оно может возникнуть, если изменения в позвоночных структурах затрагивают нервные окончания, связанные с областью глотки», — объяснила она.

. Болезнь может проявляться не только болью в позвоночнике, но и ощущением кома в горле. «Оно может возникнуть, если изменения в позвоночных структурах затрагивают нервные окончания, связанные с областью глотки», — объяснила она. Проблемы с пищеварением. В этом случае сбой наблюдается в работе ЖКТ. «Так, симптом характерен для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Чувство инородного тела возникает при раздражении рецепторов слизистой горла кислым содержимым желудка. В этом случае пациент может также испытывать изжогу или отрыжку», — заметила Приказа. Также ком в горле может говорить о дискинезии пищевода, при которой мышцы органа ослабевают и не могут нормально «двигать» пищу.

Психоневрологические причины

«Восприимчивые, чувствительные люди или обладатели неустойчивой психики способны ощущать ком в горле в моменты сильных переживаний и потрясений. Аналогичную реакцию способен вызывать хронический стресс или резкий стресс», — заявила врач.

К кому обратиться

Медик объяснила, что симптоматика этого ощущения многообразна, но для начала стоит сходить к лору. Если с лор-органами всё в порядке, но есть подозрение на заболевания других органов — врач перенаправит к профильному специалисту.

В первую очередь речь идёт об эндокринологе, онкологе и гастроэнтерологе. После этого пациента могут направить к неврологу или психотерапевту.

Ранее торакальный хирург Дмитрий Базаров рассказывал, что ком в горле может быть и симптомом опасной опухоли.