Россиянам объяснили, как быстро восстановиться после праздников. Запасайтесь минералкой

По словам эксперта, в идеале лучше всего придерживаться сбалансированного питания во время новогодних праздников. Тогда и проблем с восстановлением не будет. Но так могут только единицы.

Главное правило — есть, когда хочется. То есть не голодать и не есть через силу. Новогоднее застолье стоит начинать с салатов с зеленью. «Это поможет избежать резких скачков глюкозы и инсулина в крови. Подождав некоторое время, можно переходить к оливье и селёдке под шубой», — подсказала специалист.

Для горячего идеально подойдут мясо или рыба, но блюдо не должно быть сложным или многокомпонентным. «Добавьте к белковым продуктам животного происхождения простой гарнир, а лучше овощи или зелень. Так желудочно-кишечному тракту будет легче переварить пищу», — посоветовала медик.

Для тех, кто решил побаловаться алкоголем, совет — старайтесь пить побольше воды , так как спиртное ведёт к обезвоживанию. В качестве напитков лучше подойдут морсы и компоты, а не газировка и сок.

«Также до употребления алкоголя будет полезно принять сорбенты — полисорб или энтеросгель, а еще АЦЦ — это ацетилцистеин, антиоксидант, способствующий быстрому выведению свободных радикалов», — заметила Асцатрян.

На следующий день после застолья стоит пить больше минералки с магнием. Также можно употреблять щелочную минералку, она поможет восстановить кислотно-щелочной баланс крови. Главное — принимать её до еды либо между приёмами пищи.

А вот слабительное для очищения принимать не стоит: можно только усилить обезвоживание.

Питание после праздников не должно перегружать организм. Подойдёт легко усваиваемый белок — яйца, рыба белых сортов, белое мясо, а также зелень и овощи. Полезны будут ферментированные продукты и домашние соленья.

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