Жизнь
21:20, 15 декабря 2023
2 мин.

Россиянам объяснили, как быстро восстановиться после праздников. Запасайтесь минералкой

Новогодний загул у большинства россиян выглядит похоже: мы объедаемся деликатесами, запивая всё это алкоголем или газировкой. Так может продолжаться несколько дней, пока все салаты и торты не будут съедены. Всё бы хорошо, но только вместе с удовольствием от еды приходят и лишние килограммы. О том, как быстро прийти в форму после праздников, рассказала диетолог, эндокринолог Центра молекулярной диагностики Луиза Асцатрян.

Bruno Martins / Unsplash

Bruno Martins / Unsplash

По словам эксперта, в идеале лучше всего придерживаться сбалансированного питания во время новогодних праздников. Тогда и проблем с восстановлением не будет. Но так могут только единицы.

Главное правило — есть, когда хочется. То есть не голодать и не есть через силу. Новогоднее застолье стоит начинать с салатов с зеленью. «Это поможет избежать резких скачков глюкозы и инсулина в крови. Подождав некоторое время, можно переходить к оливье и селёдке под шубой», — подсказала специалист.

Для горячего идеально подойдут мясо или рыба, но блюдо не должно быть сложным или многокомпонентным. «Добавьте к белковым продуктам животного происхождения простой гарнир, а лучше овощи или зелень. Так желудочно-кишечному тракту будет легче переварить пищу», — посоветовала медик.

Для тех, кто решил побаловаться алкоголем, совет — старайтесь пить побольше воды , так как спиртное ведёт к обезвоживанию. В качестве напитков лучше подойдут морсы и компоты, а не газировка и сок.

«Также до употребления алкоголя будет полезно принять сорбенты — полисорб или энтеросгель, а еще АЦЦ — это ацетилцистеин, антиоксидант, способствующий быстрому выведению свободных радикалов», — заметила Асцатрян.

На следующий день после застолья стоит пить больше минералки с магнием. Также можно употреблять щелочную минералку, она поможет восстановить кислотно-щелочной баланс крови. Главное — принимать её до еды либо между приёмами пищи.

А вот слабительное для очищения принимать не стоит: можно только усилить обезвоживание.

Питание после праздников не должно перегружать организм. Подойдёт легко усваиваемый белок — яйца, рыба белых сортов, белое мясо, а также зелень и овощи. Полезны будут ферментированные продукты и домашние соленья.

О том, как быстро похудеть к Новому году, объяснили в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Теги:
#Роспотребнадзор
,
#НОВОГОДНИЙ
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.