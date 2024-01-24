Россиянам объяснили, как не подхватить суперинфекцию

По словам терапевта цифровой клиники «Страхового дома ВСК» Алины Красиковой, люди всё чаще стали заражаться сразу несколькими инфекциями. Всё из-за слабого иммунитета и самого пика заболеваемости в стране. Плюс свою роль играет сухой воздух в квартирах, который сушит слизистую и делает её более уязвимой.

Врач клинической диагностики лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачёва напомнила, что в 2024 году ситуация осложнилась ещё и тем, что к гриппу и ОРВИ присоединились микоплазменная инфекция и коклюш. Отсюда и всевозможные сочетания инфекций.

Как рассказала «Известиям» инфекционист ФНКЦ ФМБА России Галина Табакина, миксы болезней могут вызвать тяжёлое течение и увеличивают риски развития осложнений. Так что самолечением заниматься не стоит, так как оно может сделать только хуже. При этом заразиться сразу тремя вирусами довольно сложно. Суперинфекция может атаковать только очень ослабленный или подавленный иммунитет, уточнила Красикова.

Вот такие правила стоит соблюдать, чтобы снизить риск заражения:

соблюдать дистанцию с окружающими и каждые 2 часа менять маску;

следить, чтобы никто не чихал и не кашлял рядом с вами;

чаще проветривать помещение и проводить уборку дезинфицирующими средствами;

избегать массовых мероприятий;

чаще мыть руки и не трогать ими лишний раз лицо;

сбалансировано питаться и чаще гулять.

О том, какие продукты стоит добавлять в рацион для крепкого иммунитета, рассказали тут.