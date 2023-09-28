Россиянам объяснили, как подготовить малыша к детскому саду

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Виктория Савкова в разговоре с «Вечерней Москвой» в первую очередь посоветовала проявлять спокойствие, когда для малыша начинается новый этап в жизни.

Часто родители переживают, что с ребёнком может произойти что-то, что когда-то очень расстроило их самих. Однако психолог советует понять, что ваш опыт — это только ваш опыт, а ваш ребёнок — другой человек, который воспринимает всё иначе.

Чтобы адаптация прошла более мягко и комфортно, честно рассказывайте ребёнку о том, что с ним будет происходить в дошкольной группе.

Придумайте вместе с ребёнком общий приятный ритуал, о котором будете знать только вы. Главное, чтобы этот ритуал был позитивно окрашен и радовал вас обоих. А ещё каждый день рассказывайте ребёнку, какой он молодец и что вы будете делать, когда заберёте его.

Да и вообще в конце дня дайте ребёнку место и время выплеснуть эмоции. Ежедневно интересуйтесь у чада, как прошёл его день: с кем он играл, что было на обед, какие были занятия, что у него получалось и что хорошего ждёт его завтра.

В идеале самостоятельно или вместе с психологом подумайте над тем, в чём силён ваш ребёнок, какие качества характера позволят ему быстрее привыкнуть и стать более самостоятельным.