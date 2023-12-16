Россиянам объяснили, как правильно действовать при обморожении
В зимний период замёрзнуть можно, не только оказавшись где-то в лесу вдали от тепла — обычная длительная прогулка в городе, забытые дома перчатки или тесная обувь тоже могут доставить немало хлопот. На морозе легко можно переохладиться и отморозить себе пальцы, ноги или что-то ещё. Что в этом случае предпринять и как себе помочь, рассказала дерматолог Наталия Жовтан.
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По её словам, к обморожению могут привести тесная обувь, недостаточное количество слоёв одежды или, наоборот, большое количество синтетики — всё это мешает сохранению правильной температуры тела. Как правило, вместе с обморожением происходит и переохлаждение организма.
Прежде всего, при обморожении человека стоит завести в тёплое место, наложить согревающие повязки на повреждённые места и дать тёплое питьё, сказала врач «Пятому каналу». По возможности стоит принять тёплую ванну или душ с постепенным повышением температуры.
Резко вставать под горячую воду нельзя, так как при обморожении теряется чувствительность нервных окончаний и сосуды находятся в состоянии спазма. Ощущения возвращаются постепенно, добавила врач.
Чтобы быстрее восстановиться после обморожения, Жовтан посоветовала заняться физическим упражнениями — они помогут улучшить кровообращение. А вот пить спиртное для того, чтобы согреться, или смазывать кожу жирным кремом не стоит. Эти приёмчики могут помешать восстановлению функций нервных окончаний.
Если на коже появились пузыри, то ждать нечего — нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
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