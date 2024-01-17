Россиянам объяснили, как правильно лечить больное горло

По словам специалиста, при лечении боли в горле полезно использовать три подхода: приём таблеток, местную терапию и исключение негативных факторов среды. При этом все эти средства не устраняют саму причину боли, а лишь снимают симптомы.

Таблетки

В качестве таблеток эффективность показали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, например ибупрофен, напроксен и другие) и парацетамол. Они убирают боль и сопутствующие простудные симптомы на 2−6 часов. Допустимо принимать ибупрофен по 400−800 мг 2−3 раза в сутки (при приёме любых препаратов консультируйтесь с врачом. — Прим. ред.). Обычно в сочетании с местной терапией такого лечения более чем достаточно.

Пастилки, спреи и прочее

Местная терапия включает в себя леденцы, спреи и другие подобные препараты. Они хороши тем, что быстро действуют. Правда, никаких доказательств того, что одни леденцы эффективнее других, нет. Поэтому тут всё зависит от выбора в аптеке и ваших предпочтений. Правда, стоит помнить, что в некоторых таблетках от боли есть анестетики и отвлекающие вещества(ментол).

Ещё эксперт напомнила о методе «холодное и тёплое». Этот совет не универсален, но некоторым холодное мороженое при больном горле и правда помогает снять неприятные ощущения.

Окружающая среда

Врач напомнила, что нормализация микроклимата также помогает избавиться от неприятных ощущений в горле. Влажность в помещении должна составлять 40−60%. Ещё при больном горле стоит избегать активного и пассивного курения.

Если в течение 3−4 дней после такого лечения лучше не становится, стоит обратиться к врачу.

О том, помогает ли молоко при простуде, рассказали в этом материале.