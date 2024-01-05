Россиянам объяснили, как сварить вкусные и полезные макароны

По словам экспертов, макароны — это сложные углеводы. Главное — выбирать те, что приготовлены из твёрдых сортов пшеницы. На упаковке в этом случае будет написано «группа А», «1 класс», durum, «пшеница твёрдых сортов», semola di grano duro. Макароны из цельнозерновой муки ещё полезнее.

В Италии принято варить макароны до состояния al dente, то есть слегка не доваривать. В этом случае в продукте сохраняются пищевые волокна, что благотворно влияет на кишечник.

Идеально варить продукт в большом количестве воды — 1 л на каждые 100 г. Повара советуют солить воду до закипания, потом в кипящую воду бросать макароны, а затем уменьшать огонь на среднего и мешать до готовности. Важно также помнить, что не все макароны нужно промывать водой, особенно холодной. Промывка уменьшает содержание витаминов.

Есть такой гарнир лучше всего вместе с овощами, грибами или морепродуктами, а не с жирным мясом. В качестве заправки сгодится лёгкий томатный соус — от майонеза или соуса на основе сливок лучше отказаться. И да, макароны — блюдо не на каждый день. Двух-трёх раз в неделю будет достаточно. И то лучше не есть их на ужин, чтобы не испортить фигуру и не навредить здоровью.

О том, как сделать макароны полезнее, рассказали в этом материале.