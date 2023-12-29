Что нельзя делать людям после 50 на спортплощадке? Объяснил врач

По словам специалиста, двигаться нужно в любом возрасте и в любое время года, но важно также и ориентироваться на погоду. Людям после 50 лет полезны будут прогулки на свежем воздухе, в том числе и на лыжах. Длиться они должны не менее часа в день. Хорошо будет действовать на организм и плавание (не менее 30 мин в день).

В то же время резко начинать занятия спортом в пожилом возрасте не следует — активно прыгать или бегать не надо. Есть риск травмировать спину или ещё чего из-за неподготовленности.

Эксперт посоветовал рассмотреть вариант занятий цигуном. В Китае это очень популярный вид двигательной активности, который улучшает и дыхательную систему, и координацию. Цигун включает в себя комплекс упражнений и медитацию.

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