Что нельзя делать людям после 50 на спортплощадке? Объяснил врач
Движение — это жизнь, поэтому без спорта в нашей жизни никуда. И дело тут не в том, чтобы тягать гантели или бегать марафоны — полезна любая активность. И если по молодости многие и так находятся в постоянном движении, то на пенсии физической активности часто не хватает. О том, каким спортом заняться людям после 50 лет, Pravda.Ru рассказал практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.
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По словам специалиста, двигаться нужно в любом возрасте и в любое время года, но важно также и ориентироваться на погоду. Людям после 50 лет полезны будут прогулки на свежем воздухе, в том числе и на лыжах. Длиться они должны не менее часа в день. Хорошо будет действовать на организм и плавание (не менее 30 мин в день).
В то же время резко начинать занятия спортом в пожилом возрасте не следует — активно прыгать или бегать не надо. Есть риск травмировать спину или ещё чего из-за неподготовленности.
Эксперт посоветовал рассмотреть вариант занятий цигуном. В Китае это очень популярный вид двигательной активности, который улучшает и дыхательную систему, и координацию. Цигун включает в себя комплекс упражнений и медитацию.
О том, какой спорт будет полезен при болезнях сердца, рассказали в этом материале.