Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 03:00
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Родителям объяснили, как распознать переохлаждение у ребёнка

Дети очень любят проводить время на улице зимой. Холод их не пугает. Зато заставляет переживать родителей. Оно и верно, ведь малыши не всегда могут вовремя распознать, что им уже пора надеть варежки или пойти домой, чтобы согреться. Дети преспокойно продолжают кататься с горки или лепить снеговика, пока не станет совсем плохо. О том, как не пропустить переохлаждение у ребёнка, рассказал детский травматолог-ортопед Александр Саутенко.
Родителям объяснили, как распознать переохлаждение у ребёнка
© Freepik

По словам эксперта, зимняя прогулка — это ответственность родителя. Именно он должен следить за состоянием ребёнка. Холодные руки в варежках или слишком яркий румянец на щеках — явные признаки того, что пора в тепло.

Понять, что ребёнок переохладился, можно также по

  • покалыванию в руках или ногах,
  • вялости и сонливости,
  • проблемам с координацией,
  • ознобу,
  • а также бледному цвету губ и кожи лица.

Но чтобы такого не случилось, важно правильно одеть ребёнка. Лучше, если одежда будет свободной, чтобы кровь могла циркулировать беспрепятственно. Ещё костюм должен походить на лук, то есть быть многослойным. Верхний слой, куртка и штаны, должен быть непромокаемым. На улице обязательно нужно носить шапку, шарф, перчатки или варежки. На ноги лучше надевать шерстяные носки, но сама обувь в итоге не должна нигде поджимать.

Если вы пришли с улицы и ребёнок всё-таки замёрз, поскорее дайте ему тёплый напиток и что-то поесть и уложите под одеяло, чтобы он быстрее согрелся.

О том, почему детям опасно есть снег, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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