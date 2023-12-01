Россиянам объяснили, как распознать расстройство пищевого поведения. Нужны ответы на 5 вопросов

Что такое РПП

Эксперт рассказал, что расстройство пищевого поведения относится к пограничным психическим расстройствам. Сюда входит и нервная булимия, и нервная анорексия, и компульсивное переедание. Выражаются эти проблемы либо перееданием, либо, наоборот, отказом от пищи. «Нередким стало явление мышечной дисморфии . Это состояние чаще встречается у мужчин, акцентированных на недостаточной, по их мнению, мышечной массе. Занятия в тренажёрных залах они подкрепляют различными биологическими добавками и препаратами для усиления мышечной массы», — пояснил Белов.

Он уточнил, что РПП не имеет гендерных ограничений. В последнее время проблема особенно характерна для подростков.

Причины РПП

Белов отметил, что чаще всего РПП начинается с неких «стандартов», которые навязывает нам общество. Особенно непростая ситуация складывается со школьниками, ведь на их состояние влияет огромное количество факторов. Вот некоторые из них: буллинг со стороны сверстников, социальное отвержение при формировании так называемых «элитных» групп в классах, стрессовые ситуации, возникающие по вине родителей, отсутствие в школах специалистов в области психического здоровья.

Возникновение РПП может быть обусловлено и внутренними причинами, объяснил врач.

«Среди них можно выделить следующее: сниженную самооценку, неприятие собственной телесности, перфекционизм, повышенную тревожность », — продолжил собеседник «Секрета».

Как проявляется РПП

Булимия

Для этого заболевания характерны приступы переедания на фоне навязчивых мыслей о собственном весе.

Анорексия

Это уже более тревожное состояние, отметил врач.

«До 20% случаев анорексии переходит в хроническое состояние. Если помощь не будет оказана вовремя, у пациента возникает кахексия. Формируется дистрофия внутренних органов, нарушаются естественные физиологические процессы, что может привести к необратимым последствиям и летальному исходу», — заметил врач.

Компульсивное переедание

«При компульсивном переедании пациент практически теряет контроль над процессом поглощения пищи , несмотря на отсутствие голода, еда поглощается в больших количествах, часто у пациентов возникает чувство вины после окончания безудержного приёма пищи», — сказал медик.

Дисморфофобия и дисморфомания

Это синдромы, в основе которых лежит идея несовершенства тела: некрасивый нос, подбородок, большие уши или некрасивая фигура.

При дисморфофобии переживания становятся навязчивыми. Такие пациенты становятся постоянным клиентами косметологов, диетологов и пластических хирургов, но только не специалистов в области психического здоровья.

«При дисморфомании переживания своего телесного несовершенства приобретают характеристики сверхценных или бредовых идей. Данная форма расстройства всегда носит более тяжёлый характер и нуждается в медикаментозной коррекции», — заметил психолог.

Симптомы РПП

увлечение диетами, в том числе и включая самые жёсткие;

искажённое восприятие отдельных частей тела (например, слишком толстые ноги);

ощущение постоянного голода;

отказ от приёма пищи в присутствии кого бы то ни было;

бесконтрольность в поглощении пищи;

чувство стыда за съеденное;

нарушение обменных процессов;

зависимое и избегающее поведение (частые взвешивания или отказ вставать на весы, нежелание видеть своё отражение в зеркале).

«Человек становится раздражительным, рассеянным, хронически уставшим, забывчивым. Ухудшается состояние волос, зубов, ногтей , возникают нарушения в работе ЖКТ и других органов и систем. В тяжёлом случае появляются суицидальные мысли», — подчеркнул медик.

Как распознать и что делать

Врач предложил ответить на следующие пять вопросов «да» или «нет». Если у вас будет хотя бы один ответ «да» — вы в зоне риска, при двух и более — скорее всего, у вас уже РПП и вам пора к специалисту.

Приходилось ли вам вызывать рвоту, потому что вы чувствовали себя объевшимся до сильного дискомфорта? Беспокоитесь ли вы о том, что утратили контроль над количеством съеденного? Теряли ли вы более 6,5 кг в течение последних 3 месяцев? Ощущаете ли вы себя слишком полным/толстым, несмотря на то, что окружающие утверждают, что вы слишком худы? Можно ли сказать, что еда доминирует в вашей жизни?

О главных признаках нервной анорексии и булимии рассказали тут.