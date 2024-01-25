Россиянам объяснили, как сделать воздух в квартире чистым, словно в Альпах

Источники загрязнения

По словам специалиста, один из самых опасных и частных источников загрязнения — табачный дым. Он уменьшает жизнь и активным, и пассивным курильщикам, напомнила врач.

Также атмосферу портят частички, которые образуются во время готовки. Они попадают в воздух, когда у нас что-то подгорает, жарится и так далее. Если дышать таким воздухом часто, можно заработать болезни сердца, лёгких и даже рак.

Токсичные пары от бытовой химии тоже негативно влияют на дыхательную систему. Особенно осторожно стоит быть с теми средствами, которые распыляются, а ещё с благовониями, которые нужно поджигать.

Отдельная история — плесень. Она растёт везде, где влажно и тепло. Стены, потолок, пол, подвал — её можно встретить где угодно. Плесень опасна тем, что может вызывать приступы астмы и аллергии. А ещё она вредна для людей с плохим иммунитетом.

Ухудшает состояние воздуха также перхоть и шерсть от домашних животных. Кстати, бесшёрстные животные тоже могут вызывать аллергию, так как дело не в самой шерсти, а в белке, которые содержится в секрете различных желёз питомца.

И напоследок — ковры и мягкая мебель. Их ещё часто называют пылесборниками. Там можно найти и пылевых клещей, и плесень, и даже тяжёлые металлы. И чем ворс у ковра выше, тем больше там этого добра.

Как снизить уровень загрязнённости

Медик дала несколько советов, как сделать воздух в вашем доме чище:

Регулярно проветривайте. Делать это нужно 15−20 минут каждые два часа.

Не курите и не используйте вейп в доме.

Откажитесь от аромасвечей, палочек и освежителей. Если очень хочется, можно пользоваться саше или поставить букет из ароматных трав.

Не используйте косметические средства и бытовую химию с распылителем. Лучше выбрать крем, гель, ролик, чтобы в воздух ничего не попадало.

Не забывайте про вытяжку, когда готовите.

Используйте НЕРА-фильтры. Их можно найти в некоторых вытяжках, пылесосах, очистителях воздуха и других устройствах.

Следите за влажностью воздуха. Она должна составлять 45−50%.

Боритесь с плесенью. Устраните протечки, помойте то, что можно помыть, а что нельзя — выбросьте.

Регулярно делайте влажную уборку и стирайте постельное бельё в горячей воде.

Откажитесь от ковров — либо вам придётся каждую неделю чистить их с двух сторон.

Покупайте мягкую мебель из экокожи или других безворсовых материалов. То же относится к шторам.

Очистить воздух и добавить уюта помогут цветы.

Поменьше пользуйтесь агрессивной бытовой химией. Часто её можно заменить на безопасное мыло, уксус, соду и тёплую воду. И да, если без бытовой химии никак, то не забывайте о перчатках, а ещё — не смешивайте средства друг с другом.

О том, какие ошибки в уборке допускает каждая хозяйка, рассказали тут.