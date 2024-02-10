Россиянам объяснили, как ухаживать за зубами после сытного обеда в офисе

По словам эксперта, на работе лучше всего держать запасную зубную щётку. Это самый простой и доступный способ для того, чтобы избавиться от остатков пищи и бактерий, а ещё поддержать свежесть в ротовой полости.

Хорошо, если с собой у вас будет ещё и зубная нить. Она помогает убрать остатки пищи из межзубных промежутков и с поверхности зубов. Щётка с этим не всегда удачно справляется. Врач отметила, что регулярное использование зубной нити помогает защитить зубы от кариеса, предотвратить заболевание дёсен и убрать неприятный запах изо рта.

Полезно будет пожевать жвачку в течение 5 минут. Она не только освежит дыхание, но ещё и поспособствует выработке слюны, которая, в свою очередь, поможет вымыть остатки пищи с зубов.

Также можно просто прополоскать рот водой или попить воды. Этот шаг тоже поможет удалить остатки пищи и снизит уровень кислотности во рту.

Ещё врач порекомендовала есть больше овощей и фруктов. Они не только полезные и вкусные, но и помогают естественно очищать зубы. Это, например, морковь, сельдерей и яблоки. А для того, чтобы белоснежная улыбка радовала дольше, не стоит налегать на сладкие и кислые продукты. Они повышают риски разрушения эмали и вызывают кариес.

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