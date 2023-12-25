Россиянам объяснили, как улучшить качество слюны. А главное — зачем

По её словам, здоровье зубов во многом зависит от слюны. Через слюну зубы получают необходимые микроэлементы и питательные вещества. Слюна укрепляет эмаль и смывает остатки пищи. На качестве слюны сказываются наши вредные привычки, питание и многие другие факторы, рассказала aif.ru стоматолог.

Вот, как сделать её лучше:

ешьте больше твёрдой пищи — свежие овощи и фрукты, орехи;

поменьше налегайте на солёные и сухие продукты, сладости и газировку;

добавляйте в рацион острый перец, если ЖКТ позволяет (овощ содержит алкалоид капсаицин, который усиливает секрецию слюны);

не забывайте о витаминах и воде;

бросьте курить.

Также стоит после еды рассасывать леденцы без сахара или жвачку, чтобы восстановить баланс в полости рта и усилить приток слюны. Ещё важно не забывать регулярно проветривать, а не сидеть в духоте.

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