Жизнь
06:00, 25 декабря 2023
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Россиянам объяснили, как улучшить качество слюны. А главное — зачем

Слюна — это необходимая организму физиологическая жидкость. Кажется, что она ничего не решает и переживать о её составе вообще не стоит. Но на деле слюна защищает всю ротовую полость и может рассказать об имеющих проблемах со здоровьем. О том, как улучшить качество слюны, рассказала врач — стоматолог-терапевт, ортопед, руководитель сети стоматологических клиник Ольга Глушкова.

Россиянам объяснили, как улучшить качество слюны. А главное — зачем
© Freepik

По её словам, здоровье зубов во многом зависит от слюны. Через слюну зубы получают необходимые микроэлементы и питательные вещества. Слюна укрепляет эмаль и смывает остатки пищи. На качестве слюны сказываются наши вредные привычки, питание и многие другие факторы, рассказала aif.ru стоматолог.

Вот, как сделать её лучше:

  • ешьте больше твёрдой пищи — свежие овощи и фрукты, орехи;
  • поменьше налегайте на солёные и сухие продукты, сладости и газировку;
  • добавляйте в рацион острый перец, если ЖКТ позволяет (овощ содержит алкалоид капсаицин, который усиливает секрецию слюны);
  • не забывайте о витаминах и воде;
  • бросьте курить.

Также стоит после еды рассасывать леденцы без сахара или жвачку, чтобы восстановить баланс в полости рта и усилить приток слюны. Ещё важно не забывать регулярно проветривать, а не сидеть в духоте.

О том, какие продукты помогут сделать зубы здоровыми и крепкими, читайте здесь.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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