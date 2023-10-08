Россиянам объяснили, как улучшить настроение осенью и не впасть в депрессию

По словам специалиста, под осенней депрессией часто имеют в виду не медицинский термин, а снижение настроения, слабость, апатию, хандру. Так наша психика реагирует на смену погоды, отметила она. Если пребывать в таком состоянии долго, то может развиться самая настоящая депрессия.

Чтобы этого не произошло, стоит регулярно гулять, заниматься спортом и совершать небольшие путешествия. Как говорится, движение — жизнь. Психолог объяснила, что осенью природа засыпает и перестаёт быть активной — то же случается и с человеком. Так что нужно больше двигаться, чтобы не впасть в уныние.

Эксперт отметила, что взбодриться помогут сложные принты и глубокие оттенки в интерьере и в гардеробе. Что один хороший способ не грустить осенью — чаще видеться с близкими. Причём вместе можно не только сидеть на кухне и пить чай, а ещё ходить в кино или театр, играть в настольные игры и просто гулять. Всё-таки в ходе общения мы получаем дополнительные эмоции, которых нам осенью как раз недостаёт.

Безгина также посоветовала составить список из 10 хобби, которые помогают именно вам улучшить настроение. Раз в неделю старайтесь находить время и заниматься любимыми делами. Также неплохо бы интересоваться чем-то новым — сфера подойдёт любая. Чем больше интереса вы будет проявлять к тем или иным занятиям, тем легче будете переносить осеннюю хандру и апатию.

Ещё больше лайфхаков, как полюбить осень, «Секрет» рассказал тут.