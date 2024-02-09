Жизнь
Опубликовано 09 февраля 2024, 07:40
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Россиянам объяснили, как утешить близкого человека

Видеть дорогого сердцу человека в расстроенных чувствах порой настоящее испытание. Поэтому хочется не то что успокоить, а поскорее избавить его от проблем. Но это одна из распространённых ошибок желающих помочь. Как правильно поддержать близкого человека, рассказала психолог, основатель Женской образовательной психологической академии Таня Василькова.
Россиянам объяснили, как утешить близкого человека
© Freepik/freepik

Как поддержать человека в трудную минуту

Совет 1. Для начала психолог рекомендует дать человеку высказаться. Да, вы уже можете быть готовы решить за него проблему, но он хочет не этого, а просто чтобы его выслушали.

Совет 2. Не нужно спасать человека, что-то предлагать, ходить за него и договариваться. Да даже давать какие-то советы. По словам Васильковой, человек — сильный, он должен получить свой личный опыт и отыскать собственное решение.

Если же очень хочется дать совет, то нужно сначала узнать, нужен ли он.

Спросите «Хочешь услышать мое мнение?» или «У меня есть идея, поделиться с тобой моими мыслями?». И предлагайте что-то, только если человек согласится.

Совет 3. По мнению специалиста, хорошая поддержка — это положить руку на плечо или на колено или взять человека за руку. При этом не стоит его гладить, потому что гладить — это жалеть, а жалеть — это ослаблять. Похлопывать тоже не нужно, ибо похлопывание — это борьба.

Совет 4. Можно сказать страдающему: «Я тебя понимаю», — и признать его чувства: «Тебе должно быть неприятно» или «Представляю, как тебе больно». Признать чувства человека означает для него, что тот, кто рядом, на его стороне, и он понимает, что с ним происходит.

Но нельзя говорить: «Не переживай, не расстраивайся, не плачь». Важно позволить человеку это чувство прожить. Наоборот, уместно: «Позлись, покричи, поплачь».

По словам психолога, запрещать другому что-то чувствовать — это всё равно что запрещать ему жить. Получается, человек не может быть злым или быть плаксой. А он хорош во всех проявлениях, и все чувства хорошие.

Совет 5. Подскажите тому, кого хотите поддержать, какой его талант поможет в решении этой ситуации. Василькова привела пример: ребёнок плачет, потому что получил двойку. А мама ему говорит: «Ты знаешь, у тебя такая память, что когда ты захочешь, всё хорошо запомнишь и у тебя будет пятёрка». То есть его талант — классная память.

Совет 6. Важно спросить: «Тебе нужна помощь в решении этого вопроса или ты сам справишься?» Если человек говорит, что нужна, то не нужно придумывать идеи — просто спросите, чем именно можно помочь.

Вы скажете: «Если это в моих силах, я подключусь». А человек, у которого проблема, сам решит, как ему можно помочь. Инициатива исходит от него — он попросил, и он эту помощь примет. А когда мы просто даём помощь, её часто не принимают. В итоге это тоже приводит к конфликту, отметила психолог.

Совет 7. Скажите: «Жизнь нам приносит приключения, и это — одно из них. Когда ты решишь это приключение (проблему), а ты точно решишь, ты будешь счастлив. Верь, всё будет хорошо».

Автор:Кира Полякова
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