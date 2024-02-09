Россиянам объяснили, как утешить близкого человека

По словам психолога, запрещать другому что-то чувствовать — это всё равно что запрещать ему жить. Получается, человек не может быть злым или быть плаксой. А он хорош во всех проявлениях, и все чувства хорошие.

Совет 5. Подскажите тому, кого хотите поддержать, какой его талант поможет в решении этой ситуации. Василькова привела пример: ребёнок плачет, потому что получил двойку. А мама ему говорит: «Ты знаешь, у тебя такая память, что когда ты захочешь, всё хорошо запомнишь и у тебя будет пятёрка». То есть его талант — классная память.

Совет 6. Важно спросить: «Тебе нужна помощь в решении этого вопроса или ты сам справишься?» Если человек говорит, что нужна, то не нужно придумывать идеи — просто спросите, чем именно можно помочь.

Вы скажете: «Если это в моих силах, я подключусь». А человек, у которого проблема, сам решит, как ему можно помочь. Инициатива исходит от него — он попросил, и он эту помощь примет. А когда мы просто даём помощь, её часто не принимают. В итоге это тоже приводит к конфликту, отметила психолог.

Совет 7. Скажите: «Жизнь нам приносит приключения, и это — одно из них. Когда ты решишь это приключение (проблему), а ты точно решишь, ты будешь счастлив. Верь, всё будет хорошо».