Россиянам объяснили, как утешить близкого человека
Как поддержать человека в трудную минуту
Совет 1. Для начала психолог рекомендует дать человеку высказаться. Да, вы уже можете быть готовы решить за него проблему, но он хочет не этого, а просто чтобы его выслушали.
Совет 2. Не нужно спасать человека, что-то предлагать, ходить за него и договариваться. Да даже давать какие-то советы. По словам Васильковой, человек — сильный, он должен получить свой личный опыт и отыскать собственное решение.
Если же очень хочется дать совет, то нужно сначала узнать, нужен ли он.
Спросите «Хочешь услышать мое мнение?» или «У меня есть идея, поделиться с тобой моими мыслями?». И предлагайте что-то, только если человек согласится.
Совет 3. По мнению специалиста, хорошая поддержка — это положить руку на плечо или на колено или взять человека за руку. При этом не стоит его гладить, потому что гладить — это жалеть, а жалеть — это ослаблять. Похлопывать тоже не нужно, ибо похлопывание — это борьба.
Совет 4. Можно сказать страдающему: «Я тебя понимаю», — и признать его чувства: «Тебе должно быть неприятно» или «Представляю, как тебе больно». Признать чувства человека означает для него, что тот, кто рядом, на его стороне, и он понимает, что с ним происходит.
Но нельзя говорить: «Не переживай, не расстраивайся, не плачь». Важно позволить человеку это чувство прожить. Наоборот, уместно: «Позлись, покричи, поплачь».
По словам психолога, запрещать другому что-то чувствовать — это всё равно что запрещать ему жить. Получается, человек не может быть злым или быть плаксой. А он хорош во всех проявлениях, и все чувства хорошие.
Совет 5. Подскажите тому, кого хотите поддержать, какой его талант поможет в решении этой ситуации. Василькова привела пример: ребёнок плачет, потому что получил двойку. А мама ему говорит: «Ты знаешь, у тебя такая память, что когда ты захочешь, всё хорошо запомнишь и у тебя будет пятёрка». То есть его талант — классная память.
Совет 6. Важно спросить: «Тебе нужна помощь в решении этого вопроса или ты сам справишься?» Если человек говорит, что нужна, то не нужно придумывать идеи — просто спросите, чем именно можно помочь.
Вы скажете: «Если это в моих силах, я подключусь». А человек, у которого проблема, сам решит, как ему можно помочь. Инициатива исходит от него — он попросил, и он эту помощь примет. А когда мы просто даём помощь, её часто не принимают. В итоге это тоже приводит к конфликту, отметила психолог.
Совет 7. Скажите: «Жизнь нам приносит приключения, и это — одно из них. Когда ты решишь это приключение (проблему), а ты точно решишь, ты будешь счастлив. Верь, всё будет хорошо».