Россиянам объяснили, как вернуть игрушку обратно в магазин. Можно без чека

Итак, если игрушка пришлась не по вкусу ребёнку, её можно вернуть. Достаточно лишь прийти в магазин с чеком.

Если уже прошло 14 дней, покупку всё равно можно вернуть, если вы обнаружите на ней неровные швы или неисправный механизм. В этом случае продавец должен будет либо вернуть вам деньги, либо сделать скидку на следующую покупку, либо предложить замену бракованному товару, либо компенсировать ремонт.

При этом сложные технические товары сдать не получится, если они просто не понравились. А вот если есть брак — пожалуйста. При наличии брака или недостатка, если он, конечно, возник не по вашей вине, сделать это можно будет в течение 15 дней. Можно и позже, если из-за постоянных ремонтов вы не смогли попользоваться вещью 30 дней или же если дефект существенный.

Для того чтобы товар приняли, важно сохранить все пломбы, заводские ярлыки и товарный вид игрушки. Коробку сохранять не обязательно. А если вы выбросили чек, факт покупки можно подтвердить по камерам видеонаблюдения, по гарантийному талону или операциям по банковской карте.

Если в магазине принять товар отказались, то можно отправить письменную претензию к руководству компании. Ответ должен поступить в течение 10 дней. Если его не будет либо он вас не устроит, можно смело идти в суд. Правда, при себе нужно иметь заключение независимой экспертизы и другие документы.

О том, можно ли вернуть в магазин ношеную обувь, рассказали тут.