Россиянам объяснили, как восстановить режим после праздников. Список дел и юмор в помощь

По словам Пули, важно распланировать свой отдых так, чтобы можно было расслабиться и насладиться свободным временем. В то же время нужна подготовка, чтобы благополучно вернуться в рабочий режим, объяснила психолог в беседе с РИАМО.

Начать стоит с режима дня и возврата к своему обычному расписанию — ложиться и вставать пораньше. Достаточно вставать на полчаса-час раньше каждый день, чтобы организм быстрее привык. В первые дни после каникул полезно составлять себе список дел. Он поможет не забыть о важном и организовать себя. Постепенно увеличивайте количество дел.

Снять стресс и настроиться на рабочий режим поможет ещё и спорт. И тут принцип тот же — начинайте с лёгких упражнений. Хорошо подойдут неспешные прогулки, бег, танцы или йога. Про правильное питание тоже не стоит забывать.

Пуля также напомнила, что в Новый год многие ставят себе цели. Их выполнение не стоит откладывать в долгий ящик даже, если вам лень или, наоборот, дел слишком много. А ещё переход на рабочий лад сгладят шутки и смех. «Например, можно придумать небольшую ритуальную процедуру перед началом рабочего дня. Петь песню „Я вернулся“ или танцевать под бодрящую мелодию. Главное, чтобы это было весело и не отвлекало от работы», — рассказала она.

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