Опубликовано 25 января 2024, 22:40
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Россиянам объяснили, как выбрать эскимо. Внимание на глазурь и состав
Любимое лакомство и детей, и взрослых — это мороженое. Самое популярное, как правило, — самое простое, то есть эскимо. В нём нежный и сливочный пломбир сочетается с хрустящей и ароматной шоколадной глазурью. Правда, чтобы найти действительно вкусное лакомство, придётся потратить время на выбор. О правилах выбора эскимо рассказали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, эскимо добавит организму жиров, углеводов и энергии, хотя из-за большой калорийности увлекаться им не стоит. Лучше съесть одно, но качественное. Выбрать такое можно, опираясь на следующие правила:
— хороший состав без химии; — качественная упаковка без повреждений; — нормальный срок годности; — глазурь целая и не подтаявшая; — сахара нет или почти нет.
Также важно убедиться, что мороженое не замораживалось повторно.
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Автор:Анна Рожкова
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