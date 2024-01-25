Россиянам объяснили, как выбрать эскимо. Внимание на глазурь и состав

По данным ведомства, эскимо добавит организму жиров, углеводов и энергии, хотя из-за большой калорийности увлекаться им не стоит. Лучше съесть одно, но качественное. Выбрать такое можно, опираясь на следующие правила:

— хороший состав без химии; — качественная упаковка без повреждений; — нормальный срок годности; — глазурь целая и не подтаявшая; — сахара нет или почти нет.

Также важно убедиться, что мороженое не замораживалось повторно.

Тут можно узнать, как выбрать хороший холодец, если вдруг вы не сладкоежка.