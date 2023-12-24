Россиянам объяснили, как выбрать хурму, которая не вяжет

Как объяснила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова, хурма вяжет обычно из-за обилия дубильных веществ, танинов. Их особенно много в недозревшей хурме. В таком виде она лучше хранится и перевозится, потому что зрелая конусовидная хурма очень желеобразная и лопается от любого неаккуратного движения.

Но это не значит, что теперь придётся сидеть без хурмы. Можно просто выбирать те сорта, в которой дубильных веществ нет. Обычно плод в этом случае круглый или даже приплюснутый, с семенами и с тёмной, почти коричневой мякотью. Если видите на ценнике «королёк» и «шоколадная», то это знак — такая хурма точно вязать не будет.

Подробнее о пользе хурмы и её дневной норме можно узнать здесь.