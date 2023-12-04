Россиянам объяснили, как выбрать продукты для новогоднего стола. Нюансов много

Выбираем мандарины

В Роскачестве рассказали, что в 2018 и 2022 годах проверяли качество мандаринов в крупных супермаркетах. Одно из исследований показало наличие пестицидов в цитрусовых, а другое — химикаты в их кожуре. В обоих случаях концентрация была не критичной.

При выборе традиционного новогоднего фрукта стоит учитывать следующее:

оранжевая кожура не говорит о том, что мандарин спелый и сладкий;

веточка с листиком не гарантирует свежесть плода. «При выборе цитрусовых эксперты Роскачества рекомендуют ориентироваться на яркую ровную кожицу (на ней не должно быть гнили и пятен). А чтобы проверить плод на зрелость, его надо немного сдавить. Если он быстро принимает исходную форму — смело покупайте», — объяснили эксперты.

Как выбрать игристое вино

В Роскачестве уточнили, что иногда под игристое маскируются напитки, которые не имеют с вином ничего общего. В их составе фруктовое сырьё, ароматизаторы плюс искусственная газация. «Опознать их на полках просто: на таких товарах должна быть надпись "Продукция не является вином"», — объяснили специалисты.

При выборе недорогих вин стоит учитывать дату розлива: лучше, если белое или игристое вино разлито не раньше чем за полгода до употребления, а красное — за год. Дорогие коллекционные вина могут храниться в бутылках годами.

Выбираем продукты для салатов

Зелёный горошек и кукурузу лучше брать те, которые изготовлены летом. Тогда продукт будет сладким и вкусным. А вот если товар изготовлен зимой или осенью, скорее всего, перед вами сухой горох, который замочили и отварили.

При выборе майонеза стоит помнить, что есть риск нарваться на майонезный соус. В последнем вместо яиц и растительного масла будет использоваться яичный порошок. «На вкусовые качества это не сильно влияет, однако пользы в соусе намного меньше, чем в полноценном майонезе. Массовая доля жира в майонезе должна быть не менее 50%, а в соусе — не менее 15%. Выбирайте майонез с минимальным сроком хранения, в нём роль консерванта играет натуральный уксус», — отметили в Роскачестве.

С крабовыми палочками тоже не всё просто. Известно, что в них не мясо краба, а фарш белых океанических рыб (сурими). Но бывает, что и от рыбы в этом продукте вообще ничего нет. «Чтобы не разочароваться — смотрите на состав. Предпочтение стоит отдавать крабовым палочкам с содержанием белка не менее 7–10% и не более 18% углеводов», — советуют специалисты.

А вот правила, которыми стоит руководствоваться при выборе красной икры :

лучше покупать икру в супермаркетах, а не на развес; - стоит отдавать предпочтение стеклянным баночкам, а не жестяным;

хорошо бы, чтобы все икринки были цельными (а не смятыми) и лежали друг на друге, а не плавали в масле или жидкости.

«И не пренебрегайте изучением этикеток — очень часто покупатели, не читая описание продукта, а полагаясь только на его внешние характеристики, приобретают имитированную икру», — предупредили в Роскачестве.

Стол у многих хозяек ломится от деликатесов. Конечно, хочется всё попробовать. О том, почему мы часто переедаем в новогоднюю ночь, рассказали в этом материале.