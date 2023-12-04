Жизнь
07:00, 04 декабря 2023
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Россиянам объяснили, как выбрать щенка. Внимание на уши, глаза и шерсть

Покупка домашнего любимца — это всегда вопрос ответственный. Мало того, что хочется найти того самого пёсика, который покорит ваше сердце, так важно, чтобы он был ещё и здоровым. А на что обратить внимание, знают не все. О том, как выбрать четвероногого друга, РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

hannah grace / Unsplash

hannah grace / Unsplash

Какой помёт

Эксперт объяснил, что щенка стоит брать из второго или третьего помёта от одного и того же кобеля. Это подтверждение того, что собака даёт стабильно здоровое потомство. Лучших пёсиков забирают первыми, так что лучше познакомиться с щенками как можно раньше.

Кинолог напомнил, что при знакомстве с щенками стоит обратить внимание на место их содержания и то, как они взаимодействуют друг с другом. Сильно активного либо, наоборот, робкого и пугливого брать не стоит.

Какой характер

Голубев уточнил, что при знакомстве с животными стоит обратить внимание на их дружелюбие по отношению друг другу и к будущему хозяину. Если вас что-то смущает, то стоит выбрать другого заводчика или подождать следующий помёт.

Стоит учитывать и ваши собственные предпочтения: кому-то нужна активная и любознательная собака, а кому-то более спокойная. Узнать больше о характере щенка можно и при разговоре с заводчиком. Не забудьте повзаимодействовать с тем щенком, который вам приглянулся. Он должен легко вступать в контакт и не быть агрессивным.

Как проверить здоровье щенка

Вот на что стоит обратить внимание:

  • пропорциональное тело;
  • шерсть без проплешин;
  • мягкая кожа;
  • чистые, без видимых выделений, уши;
  • выразительные и немутные глаза без признаков скопления выделений;
  • нет неприятного запаха изо рта;
  • дыхание тихое и без кашля;
  • нет скованности и хромоты в движениях.

О том, как заслужить доверие собаки, рассказали в этом материале.

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