Россиянам объяснили, как выбрать щенка. Внимание на уши, глаза и шерсть
Покупка домашнего любимца — это всегда вопрос ответственный. Мало того, что хочется найти того самого пёсика, который покорит ваше сердце, так важно, чтобы он был ещё и здоровым. А на что обратить внимание, знают не все. О том, как выбрать четвероногого друга, РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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Какой помёт
Эксперт объяснил, что щенка стоит брать из второго или третьего помёта от одного и того же кобеля. Это подтверждение того, что собака даёт стабильно здоровое потомство. Лучших пёсиков забирают первыми, так что лучше познакомиться с щенками как можно раньше.
Кинолог напомнил, что при знакомстве с щенками стоит обратить внимание на место их содержания и то, как они взаимодействуют друг с другом. Сильно активного либо, наоборот, робкого и пугливого брать не стоит.
Какой характер
Голубев уточнил, что при знакомстве с животными стоит обратить внимание на их дружелюбие по отношению друг другу и к будущему хозяину. Если вас что-то смущает, то стоит выбрать другого заводчика или подождать следующий помёт.
Стоит учитывать и ваши собственные предпочтения: кому-то нужна активная и любознательная собака, а кому-то более спокойная. Узнать больше о характере щенка можно и при разговоре с заводчиком. Не забудьте повзаимодействовать с тем щенком, который вам приглянулся. Он должен легко вступать в контакт и не быть агрессивным.
Как проверить здоровье щенка
Вот на что стоит обратить внимание:
- пропорциональное тело;
- шерсть без проплешин;
- мягкая кожа;
- чистые, без видимых выделений, уши;
- выразительные и немутные глаза без признаков скопления выделений;
- нет неприятного запаха изо рта;
- дыхание тихое и без кашля;
- нет скованности и хромоты в движениях.
О том, как заслужить доверие собаки, рассказали в этом материале.