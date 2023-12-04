Россиянам объяснили, как выбрать щенка. Внимание на уши, глаза и шерсть

Какой помёт

Эксперт объяснил, что щенка стоит брать из второго или третьего помёта от одного и того же кобеля. Это подтверждение того, что собака даёт стабильно здоровое потомство. Лучших пёсиков забирают первыми, так что лучше познакомиться с щенками как можно раньше.

Кинолог напомнил, что при знакомстве с щенками стоит обратить внимание на место их содержания и то, как они взаимодействуют друг с другом. Сильно активного либо, наоборот, робкого и пугливого брать не стоит.

Какой характер

Голубев уточнил, что при знакомстве с животными стоит обратить внимание на их дружелюбие по отношению друг другу и к будущему хозяину. Если вас что-то смущает, то стоит выбрать другого заводчика или подождать следующий помёт.

Стоит учитывать и ваши собственные предпочтения: кому-то нужна активная и любознательная собака, а кому-то более спокойная. Узнать больше о характере щенка можно и при разговоре с заводчиком. Не забудьте повзаимодействовать с тем щенком, который вам приглянулся. Он должен легко вступать в контакт и не быть агрессивным.

Как проверить здоровье щенка

Вот на что стоит обратить внимание:

пропорциональное тело;

шерсть без проплешин;

мягкая кожа;

чистые, без видимых выделений, уши;

выразительные и немутные глаза без признаков скопления выделений;

нет неприятного запаха изо рта;

дыхание тихое и без кашля;

нет скованности и хромоты в движениях.

О том, как заслужить доверие собаки, рассказали в этом материале.