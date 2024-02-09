Россиянам объяснили, как зайти в почту, если забыл пароль. Есть три способа

Кокорева назвала несколько вариантов того, как восстановить доступ к почте при утере пароля.

Первый способ — можно восстановить пароль по резервным данным. Эксперт отметила, при регистрации почты пользователь указывает резервный номер телефона или почты. Если у вас есть к ним доступ, то восстановить пароль можно через эти данные. Для этого нужно на странице входа в почту выбрать опцию «Восстановить пароль по номеру телефона» или «Восстановить пароль по электронной почте».

Второй способ — обратиться в службу поддержки почтового сервиса. Если обратиться к специалистам почты, они предложат заполнить анкету с данными о ящике. Восстановление доступа займёт от 7 до 27 часов. Кстати, резервная почта тоже пригодится.

Третий способ — восстановление доступа через единую информационную систему. Если человек помнит только свои Ф. И. О. и дату рождения, то для того, чтобы не открыть доступ к чужой почте, придётся идентифицировать его личность. Сделать это можно, подтвердив личность на «Госуслугах». Тут придётся заполнить специальную анкету и согласиться на подтверждение личности через единую информационную систему. Этот способ безопасный и высокотехнологичный, но доступ с его помощью вернуть получается не всегда. Некоторые ситуации рассматриваются отдельно, заметила IT-эксперт.

Кокорева также посоветовала не игнорировать сообщения от службы безопасности и следовать её рекомендациям, стараться не забывать резервный номер телефона или почту, а ещё регистрировать почту на реальные имя и номер телефона.

О том, что такое менеджеры паролей, как ими пользоваться и безопасны ли они, рассказали тут.